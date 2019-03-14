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14.03.2019
Военно-промышленный курьер

США планируют выделить очередные $250 млн на военную помощь Украине

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Источник изображения: vpk-news.ru

В бюджете Пентагона на 2020 год запланированы $250 млн на развитие армии и спецслужб Украины, сообщило 13 марта информационное агентство "УНИАН".

Помощь будет оказана в рамках программы "Европейская инициатива сдерживания".

Верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что в США рассматривается вопрос об увеличении поставок оружия на Украину. Речь может идти, в частности, о военно-морских системах, а также о снайперском оружии.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
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