США планируют выделить очередные $250 млн на военную помощь Украине

В бюджете Пентагона на 2020 год запланированы $250 млн на развитие армии и спецслужб Украины, сообщило 13 марта информационное агентство "УНИАН".

Помощь будет оказана в рамках программы "Европейская инициатива сдерживания".

Верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что в США рассматривается вопрос об увеличении поставок оружия на Украину. Речь может идти, в частности, о военно-морских системах, а также о снайперском оружии.