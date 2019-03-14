США планируют выделить очередные $250 млн на военную помощь Украине
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В бюджете Пентагона на 2020 год запланированы $250 млн на развитие армии и спецслужб Украины, сообщило 13 марта информационное агентство "УНИАН".
Помощь будет оказана в рамках программы "Европейская инициатива сдерживания".
Верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что в США рассматривается вопрос об увеличении поставок оружия на Украину. Речь может идти, в частности, о военно-морских системах, а также о снайперском оружии.
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