Первым астронавтом, который ступит на поверхность Марса, может стать женщина
Более того, директор NASA Джеймс Брайденстайн ранее заявил, что следующим американским астронавтом, который "вернется на Луну", также будет женщина
ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Женщина может первой ступить на поверхность Марса. Об этом заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн, рассказывая американским радиослушателям о том, какую важную роль играют женщины в исследовании космического пространства.
"Первым человеком на Марсе, вероятно, будет женщина", - отметил глава космического ведомства США в радиоинтервью на портале Science Friday. Беседа с ним состоялась 8 марта.
Ранее руководитель космического ведомства США заявлял, что пилотируемая экспедиция на Марс может состояться в середине 2030-х годов, однако до этого предстоит опробовать необходимые технологии в ходе полетов к Луне. В ближайшие годы NASA рассчитывает приступить к эксплуатации новых кораблей и тяжелых ракет носителей для полетов в дальний космос, а также продолжить критически важные исследования, которые помогут снизить опасность длительных космических путешествий для организма человека.
Как отмечает Science Friday, Брайденстайн недавно говорил и о том, что следующим американским астронавтом, который "вернется на Луну", также будет женщина. В NASA рассчитывают вновь отправить человека на Луну к 2028 году.
Кроме того, Брайденстайн напомнил, что 29 марта запланирован первый в истории выход в открытый космос с борта Международной космической станции команды из двух женщин. Его осуществят астронавты Кристина Кох, которая 14 марта отправится на МКС на борту российского корабля "Союз", и Энн Макклейн, в настоящее время работающая на станции.
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