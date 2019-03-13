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13.03.2019
ТАСС

Первым астронавтом, который ступит на поверхность Марса, может стать женщина

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Глава NASA Джим Брайденстайн
Глава NASA Джим Брайденстайн.
Источник изображения: © EPA-EFE/ABIR SULTAN

Более того, директор NASA Джеймс Брайденстайн ранее заявил, что следующим американским астронавтом, который "вернется на Луну", также будет женщина

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Женщина может первой ступить на поверхность Марса. Об этом заявил директор NASA Джеймс Брайденстайн, рассказывая американским радиослушателям о том, какую важную роль играют женщины в исследовании космического пространства.

"Первым человеком на Марсе, вероятно, будет женщина", - отметил глава космического ведомства США в радиоинтервью на портале Science Friday. Беседа с ним состоялась 8 марта.

Ранее руководитель космического ведомства США заявлял, что пилотируемая экспедиция на Марс может состояться в середине 2030-х годов, однако до этого предстоит опробовать необходимые технологии в ходе полетов к Луне. В ближайшие годы NASA рассчитывает приступить к эксплуатации новых кораблей и тяжелых ракет носителей для полетов в дальний космос, а также продолжить критически важные исследования, которые помогут снизить опасность длительных космических путешествий для организма человека.

Как отмечает Science Friday, Брайденстайн недавно говорил и о том, что следующим американским астронавтом, который "вернется на Луну", также будет женщина. В NASA рассчитывают вновь отправить человека на Луну к 2028 году.

Кроме того, Брайденстайн напомнил, что 29 марта запланирован первый в истории выход в открытый космос с борта Международной космической станции команды из двух женщин. Его осуществят астронавты Кристина Кох, которая 14 марта отправится на МКС на борту российского корабля "Союз", и Энн Макклейн, в настоящее время работающая на станции.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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