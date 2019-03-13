Civil: 20% Грузии оккупировано, но у НАТО есть прецедент для ее членства ... и это Германия

Черноморская безопасность является одной из основ стабильности в Восточной Европе. О роли стран региона, позиции Турции в отношении Конвенции Монтрё и о том, какие шаги могут быть предприняты НАТО для повышения значимости Черного моря для безопасности Грузии, рассказывает на портале "Сивил" бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

- Сегодня часто говорят о безопасности Черного моря и его роли в архитектуре европейской безопасности. Насколько сильна безопасность Черного моря сегодня с точки зрения НАТО?

- В прошлом году Альянс действительно признал важность безопасности на Черном море. Суда НАТО, в том числе США и Германии, провели больше дней в Черном море по сравнению с предыдущими годами, очевидно, с учетом ограничений Конвенции Монтрё. В Европейском центре анализа политики (CEPA) мы активно работаем над морской стратегией черноморского региона и анализируем, что НАТО может сделать для усиления этой стратегии.В этом контексте мы рассмотрим Турцию, которая несет ответственность по Конвенции Монтрё и находится под ее строгим контролем. НАТО сотрудничает в этом вопросе с двумя другими союзниками - Румынией и Болгарией, а также с двумя очень хорошими друзьями - Грузией и Украиной - и, конечно, с Россией. Ключевым для нас в Черном море является защита и стабильность наших союзников, а также свобода судоходства под защитой международного права.

- В прошлом мы говорили о роли Грузии в вопросе безопасности Черного моря. Президент Грузии Саломе Зурабишвили проинформировала о своем желании, чтобы Грузия стала более важным игроком в развитии Черного моря. Что вы думаете о роли, которую играет Грузия в этой области, и что она может сделать, чтобы стать более крупным партнером?

- Я скажу три вещи. Прежде всего, я думаю, что НАТО должна пригласить Грузию в Альянс на следующем саммите. Я твердо верю в это, но я знаю, что многие люди не разделяют это мнение. Есть опасения, что российские войска продолжают оккупировать 20% территории Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона. Но в НАТО уже было такой прецедент - Германия. Восточная Германия была оккупирована сотнями тысяч советских войск, но, несмотря на это, Альянс принял Германию в свои ряды. Поэтому, я думаю, что и с Грузией можно поступить также. Грузия должна стать членом альянса, потому что это может улучшить ситуацию с точки зрения безопасности. Кроме того, Грузия сделала все, что от нее требовалось. Ей больше нечего нам доказывать. Отважные грузинские солдаты принесли большую жертву в Афганистане. Каждый хочет сражаться рядом с грузинами, потому что они отличные парни. Так что вам нечего больше доказывать. Теперь очередь за Североатлантическим союзом, который должен сделать следующий шаг и пригласить Грузию в качестве члена НАТО.

Во-вторых, экономический потенциал, связанный со строительством порта Анаклия на Черном море. Его проектная стоимость составляет 2,5 миллиарда долларов. Порт будет построен в течение ближайших двух лет грузинскими и американскими компаниями при участии других стран. Анаклия имеет большой потенциал, чтобы стать региональным логистическим центром для Европы и Евразии. Я думаю, что после постройки порта в Анаклии США и другие страны-участницы будут более заинтересованы в обеспечении безопасности Грузии по мере роста экономической активности. Грузия станет более важной страной для серьезных деловых и политических лидеров. Это приведет к тому, что Грузия станет более стабильной и безопасной для НАТО.

В третьих, это участие Грузии. Я верю, что Грузия станет членом НАТО, я не знаю, когда, но я глубоко в этом убежден. Но пока мы должны думать о том, как приумножить вклад Грузии в предпринимаемые усилия по соблюдению безопасности в Черном море. НАТО и США в рамках двусторонних отношений делают очень много в этом направлении. Очевидно, нам нужно улучшить возможности в сфере безопасности. Америка планирует совместное мероприятие с Грузией. Никто не ожидает, что у Грузии будут крупные и мощные военно-морские силы в Черном море. Речь идет о совместных учениях, обмене разведывательной информацией, возможностях воздушной и наземной обороны, направленных на защиту граждан Грузии. Эти три вопроса имеют прямое влияние не только на Грузию, но и на Альянс.

- Очень важно построить в Грузии совместную с США авиабазу.

- Да. Я в курсе, что командующий Транспортного командования США генерал Лайонс посетил Грузию, чтобы обсудить этот вопрос. Насколько я понимаю, база уже существует, и совместный аэродром будет построен на основе существующей инфраструктуры.

- В конце ноября произошел значительный инцидент в Черном море, а именно в Керченском проливе. Россия с помощью силовых методов предотвратила передвижение украинских кораблей и захватила украинских моряков и корабли. Как вы думаете, конфликт в Черном море продолжается?

- Конечно, Россия аннексировала Крым, арестовала 24 украинских моряка и конфисковала три украинских судна. Это конфликт. Кроме того, мост через Керченский пролив Россия построила таким образом, чтобы большие грузовые корабли, несущие важный груз для Мариуполя и Бердянска, не могли проходить. Это, конечно, вызвано не случайной ошибкой в дизайне. В конце концов, цель России - заблокировать Азовское море и нанести удар по украинской экономике.

- Или мы должны считать, что война на Черном море продолжается? Если да, то какова позиция Турции? Почему Анкара не делает заявлений по этому поводу?

- У меня нет никакой информации о переговорах между Украиной и Турцией. Недавно глава МИД Украины назвал задержанных моряков "военными пленными", а не "задержанными моряками". По мнению Украины, война продолжается. Тем не менее, юридическая классификация этих чрезвычайно сложных вопросов никогда не бывает легкой.Здесь есть немаловажный фактор. Если Запад и Турция в качестве члена НАТО поддержат российские амбиции в Крыму, это нанесет ущерб усилиям Украины и мирового сообщества, требующего уважения норм международного права. Россия заявляет, что Крым и его территориальные воды теперь являются территориальными водами России. Если мировое сообщество примет Крым как свершившийся факт, то это создаст плохой прецедент для других двух-трех районов в мире. Например, в Ормузском проливе или в Южно-Китайском море. Если одна страна решит занять эти узкие морские проходы…

- Это может оказать большое влияние…

- Представьте себе, транспорт, который проходит в Ормузском проливе. Это гораздо важнее, чем события в одном уголке мира, связанные с Россией и Украиной.

- Вы думаете, что все это может вызвать беспокойство Турции? Очевидно, что статус-кво меняется в Черном море.

- Я уверен, что турки прислушиваются к событиям. Турция видит свой суверенитет над Босфором и Дарданеллами согласно важным положениям Конвенции Монтрё. Однако она находится в очень сложном положении, соседствуя с Ираном, Ираком, Сирией, Восточными Балканами, Кавказом и Россией. Сегодня турецкое правительство скажет вам, что на трёх разных фронтах Турция борется с террористами. Анкара очень озабочена сирийской историей, особенно после того, как президент США объявил, что выведет оттуда свои войска. Кроме того, Турция планирует закупать ракеты С-400 у России.

- В этой сложной геополитической ситуации вы, как специалист по Грузии, что вы думаете о курсе страны? Что Грузия может сделать больше, лучше или что можно изменить, чтобы улучшить свою безопасность и приблизиться к Западу?

- Как я уже сказал, Грузии больше нечего доказывать НАТО в оборонной сфере. С США у нее очень хорошие отношения. Визит вице-президента Майка Пенса явился сильным сигналом приверженности Америки. Следует обратить внимание на прозрачность и государственные институты. Это факторы, которые присущи либеральной демократии.Я думаю, что избирательный процесс, судебная система и, в особенности, деловая практика создадут большую экономическую основу для развития Грузии. В связи с этим порт Анаклия - отличная возможность. Люди, которые могут делать серьезные инвестиции в Грузии, должны быть уверены в том, что деловые операции прозрачны и что существуют надежные правовые структуры. Я думаю, что это будет очень позитивным фактором для Грузии.

Ия Меурмишвили

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