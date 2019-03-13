ПВО Санкт-Петербурга усилена новыми системами ПВО С-400

Военные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области. Архивное фото.

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Новые системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 заступили на боевое дежурство в Ленинградской области, сообщили во вторник в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В Ленинградской области расчёты новейших зенитных ракетных систем С-400 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов", - говорится в сообщении.

По данным военных, новую систему военнослужащие зенитного ракетного полка ЗВО приняли у представителей завода-изготовителя на полигоне "Капустин яр" в Астраханской области. После проведения проверочных боевых стрельб расчёты совершили комбинированный марш протяжённостью более 2 тыс. км в Ленинградскую область.

В пресс-службе ЗВО сообщили, что перед получением новейшей техники боевые расчёты прошли переобучение в учебном центре войск ПВО.

Как сообщал "Интерфакс", новые системы С-400 15 марта должны заступить на боевое дежурство под Калининградом.

4 марта в пресс-службе Балтийского флота РФ "Интерфаксу" сообщили, что военная группировка в Калининградской области усилена полковым комплектом систем С-400.

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.