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13.03.2019
Интерфакс-АВН

ПВО Санкт-Петербурга усилена новыми системами ПВО С-400

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Военные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области. Архивное фото
Военные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Москва. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Новые системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 заступили на боевое дежурство в Ленинградской области, сообщили во вторник в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В Ленинградской области расчёты новейших зенитных ракетных систем С-400 заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и гражданских объектов", - говорится в сообщении.

По данным военных, новую систему военнослужащие зенитного ракетного полка ЗВО приняли у представителей завода-изготовителя на полигоне "Капустин яр" в Астраханской области. После проведения проверочных боевых стрельб расчёты совершили комбинированный марш протяжённостью более 2 тыс. км в Ленинградскую область.

В пресс-службе ЗВО сообщили, что перед получением новейшей техники боевые расчёты прошли переобучение в учебном центре войск ПВО.

Как сообщал "Интерфакс", новые системы С-400 15 марта должны заступить на боевое дежурство под Калининградом.

4 марта в пресс-службе Балтийского флота РФ "Интерфаксу" сообщили, что военная группировка в Калининградской области усилена полковым комплектом систем С-400.

Зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
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ГЗЛА
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