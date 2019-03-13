Разработчики считают, что на создание космического аппарата "Венера-Д" уйдет 5-6 лет

При этом, по словам доктора технических наук Виктора Воронцова, недостаток финансирования может привести к затягиванию процесса до 10 лет и более

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Космический аппарат "Венера-Д" может быть создан за пять-шесть лет в случае получения реального финансирования. Об этом сообщил во вторник ТАСС доктор технических наук, профессор аэрокосмического факультета МАИ, один из разработчиков проекта "Венера-Д" Виктор Воронцов.

"Нормальный жизненный цикл создания изделия такого проекта [составляет] пять-шесть лет. Когда шла программа создания венерианских аппаратов в 70-80-е годы, у нас был интервал между пусками [в] два-три года, то есть каждый аппарат создавался в течение двух-трех лет", - отметил Воронцов.

По его словам, сроки создания будут зависеть от финансирования, поскольку его недостаток может привести к затягиванию процесса до 10 лет и более. Как уточнил Воронцов, сейчас проект находится в стадии завершения предэскизного проектирования, после этого начнется этап технического предложения.

В качестве ориентира для запуска рассматривается 2026 год. "Сначала говорили про 2026 год как ориентир, но, учитывая задержку во времени включения в федеральную программу, рассматриваются 2028, 2031 года как резервные", - пояснил Воронцов.

Ранее во время презентации на "Королевских чтениях" аспирант Института прикладной математики имени М. В. Келдыша, сотрудник Московского опытно-конструкторского бюро "Марс" (разрабатывает системы автоматического управления и навигации космическими летательными аппаратами) Александр Гаммал сообщил, что совместная российско-американская миссия "Венера-Д" может быть запущена в августе 2026 года.

Планируется, что "Венера-Д" будет продолжать исследования Венеры: ее структуры, динамики нижней атмосферы, вулканизм и прочие процессы. С российской стороны проектом занимаетя Институт космических исследований (ИКИ) и НПО имени С. А. Лавочкина. На этой неделе планируются переговоры между Российской академией наук и NASA. Об этом ранее сообщил научный руководитель ИКИ академик Лев Зеленый.