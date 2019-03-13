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13.03.2019
Военно-промышленный курьер

Страна бесконечной войны

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Источник изображения: Фото: vladtime.ru

Проклятием Йемена стало его место на карте

Многочисленные йеменские конфликты традиционно остаются на периферии внимания мирового сообщества. Кровь здесь льется десятилетиями в огромных количествах и почти без перерывов.

Здесь решают свои проблемы глобальные и региональные великие державы. Они уже давно разделили Йемен, заставив его жителей с крайней жестокостью воевать между собой. Попытки объединить страну приводят лишь к еще большему кровопролитию.

Северный Йемен получил независимость от проигравшей Первую мировую войну Османской империи в 1918-м. До 1962 года он был королевством, после военного переворота преобразован в Йеменскую Арабскую Республику (ЙАР). Почти сразу в стране началась гражданская война, первая из бесконечных. Республиканцев поддерживали Египет и стоявший за ним СССР, монархистов – Саудовская Аравия, США и Великобритания.

“ После начала гражданской войны СССР монополизировал военные поставки в Йемен ”

Военный потенциал ЙАР к моменту ее образования как республики был ничтожен. Имелось несколько легких самолетов и вертолетов из США, Канады и Италии. Больше всего боевой техники еще монархический Йемен получил в 50-е годы от СССР. Это было несколько легких самолетов и вертолетов, а главное – 30 танков Т-34/85, 90 БТР-40 и БТР-152, 50 противотанковых самоходок СУ-100. Кроме того, 24 штурмовика Ил-10 были получены из ЧССР, они стали единственными полноценными боевыми самолетами в ВВС Йемена.

После начала гражданской войны СССР почти монополизировал военные поставки в ЙАР. В 60-е Сана получила от Москвы еще 50 Т-34/85, 50 122-мм орудий А-19, 12 бомбардировщиков Ил-28, 13 истребителей МиГ-17 и 4 учебно-боевых МиГ-15УТИ, 4 торпедных катера проекта 123.

После прекращения гражданской войны ориентация ЙАР на СССР перестала быть столь однозначной. Зато в 1967 году получил независимость от Великобритании, чьей колонией был почти полтора века, Южный Йемен, где сразу была провозглашена Народно-Демократическая Республика Йемен (НДРЙ), заявившая о строительстве социализма. При этом уже в 1972-м между Йеменами случился военный конфликт, впрочем, короткий и безрезультатный.

От бывшей метрополии НДРЙ достались 30 бронеавтомобилей "Феррет" и "Саладин", 4 американских транспортных самолета С-47 и 6 американских же вертолетов "Белл-47", 3 тральщика, а также 9 учебных самолетов, которые были вскоре перепроданы в Сингапур. Зато поставки из СССР с конца 60-х по начало 80-х были чрезвычайно масштабными. НДРЙ получила 6 ПУ ОТРК Р-17, около 400 танков (Т-34/85, Т-54, Т-55, Т-62), более 350 БРДМ и БТР, свыше 300 различных артсистем (включая 54 РСЗО БМ-21 "Град"), 16 дивизионов ЗРК С-75, С-125 и "Квадрат", до 60 ПЗРК "Стрела-2", 50 ЗСУ "Шилка", 10 бомбардировщиков Ил-28 и 25 МиГ-23БН, порядка 30 штурмовиков Су-7 и Су-22, до 100 истребителей МиГ-17 и МиГ-21, до 10 транспортных самолетов, 12 ударных вертолетов Ми-24Д, 40 многоцелевых вертолетов, до 20 боевых кораблей и катеров (из них 8 ракетных проекта 205). Сверх того один БДК проекта 775 был построен для НДРЙ в Польше.

При этом СССР продолжал поставки оружия и в ЙАР. За тот же период Сана получила от Москвы до 400 танков, 200 БРДМ и БТР, 100 122-мм орудий М-30 и 70 РСЗО БМ-21, 3 дивизиона ЗРК С-75, до 200 ПЗРК "Стрела-2", 40 ЗСУ "Шилка", 45 истребителей МиГ-21МФ/УМ. Однако ЙАР начала закупки вооружений и в других странах. От покинувших страну египтян были получены 20 БТР "Валид". Из Саудовской Аравии пришли 4 истребителя F-5, из Великобритании – 2 легких самолета "Скайвэн", из Италии – 8 многоцелевых вертолетов.

В 1978 году в ЙАР возник оппозиционный Национальный демократический фронт (НДФ), получивший поддержку со стороны НДРЙ и Ливии. Это привело к еще одной межйеменской войне, которая началась в последний день февраля 1979-го. Войска ЙАР пересекли границу НДРЙ, чтобы добиться прекращения поддержки ею НДФ. Однако в первые же три дня ВВС НДРЙ добились превосходства в воздухе, сбив в воздушных боях 4 МиГ-17, уничтожив на земле 6 МиГ-21 и до 7 вертолетов. В свою очередь ПВО ЙАР сбила 2 южнойеменских Су-22. На земле стороны потеряли суммарно до 50 танков Т-54/55/62. Войска НДРЙ уверенно наступали в глубь ЙАР. США срочно передали ЙАР 12 истребителей F-5Е и наняли тайваньских летчиков для них. Также ЙАР получила от США по 64 танка М60А1 и 105-мм буксируемых орудия М101А1, 50 БТР М113 и 6 КШМ М577, по 12 155-мм орудий М114 и самоходных минометов М106, 12 ПТРК "Тоу", 34 ЗСУ М163 и 52 зенитных орудия М167, 2 транспортных самолета С-130Н. Большая часть этих поставок была профинансирована Саудовской Аравией. Кроме того, в ЙАР были переброшены ЗРК из Ирака (получается, Саддам Хусейн в этом случае воевал, пусть и очень ограниченно, за США против СССР). 20 марта президенты ЙАР и НДРЙ встретились в Кувейте, где подписали мирное соглашение.

После этого НДФ начал ослабевать. В мае 1982 года НДРЙ полностью прекратила его поддержку, и правительственные войска ЙАР добили "фронтовиков".

“ Аден превратился в важнейший пункт базирования ВМФ СССР, позволявший контролировать выход из Красного моря ”

НДРЙ оставалась одной из главных опор Москвы в третьем мире. Аден превратился в важнейший пункт базирования ВМФ СССР, позволявший контролировать Баб-эль-Мандебский пролив, а значит, и выход из Красного моря. Военная база СССР появилась также на острове Сокотра. ВС НДРЙ регулярно проводили совместные учения с советскими моряками и морпехами.

В январе 1986-го им пришлось организовывать срочную эвакуацию из НДРЙ советских, а также многих иностранных граждан, включая представителей западных стран, поскольку в стране случилась короткая, но очень жестокая гражданская война. Как следствие раскола внутри армии имела место удивительная битва сухопутных войск против флота, в ходе которой стороны понесли существенные потери. ВВС потеряли как минимум 4 Су-22 и 2 МиГ-21, ВМС – 1 СДК проекта 770, потери СВ точно неизвестны.

После этой войны НДРЙ вроде бы осталась в советской сфере влияния, однако к этому моменту данное понятие быстро утрачивало смысл. В 1988-м между ЙАР и НДРЙ начались переговоры об объединении, которое официально состоялось в мае 1990 года.

При этом СССР продолжил снабжать оружием оба Йемена. НДРЙ до конца своего существования получила еще 400 Т-55 и Т-62, 140 БМП-1, 100 БТР-60ПБ, 50 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", 18 130-мм орудий М-46 и 36 береговых орудий СМ-4-1Б, 2 батареи берегового ПКРК "Рубеж", до 10 транспортных самолетов. ЙАР – 4 ПУ ТР "Точка" и более 100 ракет к ним, до 15 дивизионов ЗРК С-75 и С-125, 15 штурмовиков Су-22, 6 транспортных самолетов, 26 многоцелевых вертолетов Ми-8, 2 ракетных катера проекта 205. Наконец, объединенные ВС Йемена успели получить из СССР 2 ракетных катера проекта 1241 и тральщик проекта 266. ЙАР до объединения также приобрела 5 голландских транспортных самолетов F-27 в Новой Зеландии, один из которых сразу перепродала в Судан.

Объединение не принесло стране счастья. Уже в 1994 году между бывшими Севером и Югом случилась еще одна война, гораздо более жестокая, чем предыдущие. Южане, пытавшиеся восстановить НДРЙ (уже без социализма), получили из Болгарии 56 танков Т-62 и 6 Т-55, 10 120-мм минометов, из Молдавии – 7 РСЗО "Ураган" и не менее 4 истребителей МиГ-29. Это, однако, не помогло, войну выиграли северяне. Урон сторон до сих пор неизвестен, но, видимо, огромен. Уничтожено 600 танков. ВВС суммарно недосчитались как минимум 3 Су-22, 6 МиГ-21, 3 Ми-8, реальные потери могли быть в разы больше.

За полтора десятка лет, прошедших до начала следующей войны, то есть до осени 2009 года, как бы единый Йемен восстанавливал военный потенциал. За этот период в КНДР были приобретены не менее 45 ОТР "Хвасон-6", в Чехии – 132 танка Т-55 и 12 учебных самолетов, в США – 32 БТР М113 и 18 бронеавтомобилей "Кугар" класса МRАР, во Франции – 15 бронеавтомобилей AML-60/90, в Белоруссии – 27 Т-72, на Украине – 32 Т-72, 100 БМП-2, до 20 Су-22 и МиГ-21, 14 учебных самолетов L-39С, в Польше – десантный корабль, там же, в Китае и Австралии – катера различного назначения.

Крупным поставщиком вооружений осталась Россия. За 15 межвоенных лет Сана купила у Москвы 39 Т-72, 180 БМП-2, до 100 ПЗРК "Стрела-2", до 20 истребителей МиГ-29 и до 500 различных авиационных ракет.

Новая война поначалу проходила под лозунгом борьбы с терроризмом, поэтому поставки оружия в Йемен продолжались. Из США поступили 3 легких разведывательных самолета и 4 вертолета UH-1Н, из Испании – транспортный самолет CN-235. В Белоруссии были куплены 92 танка Т-80БВ, в России – 100 БТР-80А, в Чехии – 20 БМП ОТ-90, в Иордании – 25 американских БТР М113 и 10 южноафриканских "Рателей". Из самой ЮАР и Саудовской Аравии было получено более 400 различных бронеавтомобилей, с Украины – 6 122-мм гаубиц Д-30.

В марте 2015-го гражданская война в Йемене переросла в продолжающуюся по сей день интервенцию аравийских монархий во главе с КСА. Теперь оружие получает лишь "законное правительство". Основные поставки – бронеавтомобили и БТР "Кугар", М-АТV "Ошкош" и "Ратель" из наличия армий Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании. Кроме того, ОАЭ передали "законному правительству" 3 американских противопартизанских штурмовика АТ-802U. Повстанцы-хоуситы, возможно, получают оружие из Ирана, но объем и номенклатура поставок неизвестны.

С 2009 года по январь 2019-го ВС Йемена лишились как минимум 2 ПУ ТР "Точка", более 180 танков, свыше 150 БМП, БТР и бронеавтомобилей, 4 САУ 2С1, 2 ЗСУ "Шилка", 12 боевых самолетов (6 Су-22, 1 МиГ-21, 3 МиГ-29, 2 F-5), 2 транспортных самолетов (1 CN-235, 1 Ил-76), 1 учебного самолета Z-142, 7 вертолетов (1 UH-1Н, 1 АВ-412, 5 Ми-8). Один ракетный катер проекта 1241, 2 сторожевых проекта 037, 1 тральщик проекта 266М потоплены в Адене в 2015 году. Больше половины этих потерь приходится на хоуситов, но и "законное правительство" многого недосчиталось. Чрезвычайно велик урон в армиях интервентов. При этом примерно из 600 бронеавтомобилей класса MRAP, потерянных армиями Саудовской Аравии ("Полцарства за престиж") и ОАЭ ("Призыв для агрессии"), значительная часть, вероятно, приходится на войска "законного правительства", которым была передана эта техника.

Сегодня совершенно неясно, кто будет восстанавливать йеменскую армию и главное – возможно ли это. После всего случившегося крайне сложно вернуть стране единство.


Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (772) за 12 марта 2019 года

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