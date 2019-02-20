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20.02.2019
Военно-промышленный курьер

Призыв для агрессии

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Источник изображения: БМП-3 для армии Эмиратов стала отличной рекламой российского оружия. Фото: sarbaz.kz

Умеренные теократы тратят на войну меньше, а воюют лучше

ОАЭ представляют собой своеобразную "федерацию монархий" (что следует из названия страны). По объему нефтяных богатств – второе место на Аравийском полуострове после КСА. По боевому потенциалу вооруженных сил Эмираты ("Миражи самостоятельности") также вторые в регионе.

Как и все остальные аравийские монархии, ОАЭ – тоталитарная теократия, но отнюдь не такая пещерная, как Саудовская Аравия. Гораздо более умерен и вклад Эмиратов в финансирование суннитских радикалов, известных также под названием "международный терроризм". При этом ОАЭ – единственная страна на полуострове, которая в значительной степени освободилась от нефтяной зависимости, создав мощную альтернативную экономику. В том числе достаточно сильный ВПК, способный производить собственную технику, например бронеавтомобили и БЛА. Тем не менее страна зависит от импорта ВВТ.

“На рынок ОАЭ, недоступный для СССР, сумела внедриться Россия”

Почти на равных на оружейном рынке ОАЭ присутствуют США и Франция, обе эти страны имеют в Эмиратах военные объекты, причем у Парижа это единственная военная база в Азии. Пятая республика построила большую часть ВМС ОАЭ. Французское происхождение имеет почти весь танковый парк страны (сначала 64 АМХ-30, затем 388 "Леклерков"), равно и прочая бронетехника (БМП и БТР). В основном из Франции в ОАЭ поставляются вертолеты, средства наземной ПВО, боевые самолеты (сначала "Мираж-5", затем "Мираж-2000"), корабельные и авиационные ракеты.

США до 90-х поставляли в ОАЭ лишь авиатехнику в ограниченном ассортименте. Затем американский экспорт стал резко нарастать. ОАЭ приобрели тяжелые транспортники С-17, боевые вертолеты АН-64 "Апач", многоцелевые UH-60 и транспортные СН-47, ЗРС "Пэтриот", а затем систему ПРО ТНААD, которая на данный момент еще имеется только в сухопутных войсках США, причем в ограниченном количестве. Полным эксклюзивом стали 80 истребителей-бомбардировщиков F-16E/F, самая совершенная модификация данного самолета (в ВВС США такой нет). Закупались и легкие противопартизанские самолеты: сначала АТ-802, которые ОАЭ позже перепродали в Иорданию и Египет, затем "Архангел". Разумеется, к самолетам и вертолетам приобретается множество высокоточных авиационных боеприпасов. "Почти эксклюзивом" являются РСЗО HIMARS с ТР АТАСМS. На тысячи идет счет бронеавтомобилей класса MRAP (М-АТV "Ошкош", МаххPro, "Кайман"), притом что ОАЭ сами производят и даже продают собственные МRАР.

Достаточно много боевой техники в ОАЭ поставила Италия – в основном учебные самолеты, вертолеты, корабельное вооружение. Кроме того, ОАЭ стали единственным в мире покупателем итальянского танка OF-40 (таких нет и в армии страны-изготовителя). Важнейшие поставщики легкой бронетехники в ОАЭ – ЮАР и Турция. Последняя также продает Эмиратам РСЗО. Из Швейцарии поступает зенитная артиллерия, оттуда же наряду с Великобританией – учебные самолеты, из Китая – боевые БЛА. На рынок ОАЭ, недоступный для СССР, сумела внедриться Россия. Сюда были проданы ЗРПК "Панцирь-С1", ПЗРК "Игла-1" и "Игла-С", БМП-3.

В ОАЭ были проданы ЗРПК "Панцирь-С1", ПЗРК "Игла-1" и "Игла-С", БМП-3

ОАЭ регулярно продают технику из наличия ВС. Национальный ВПК специализируется на колесной бронетехнике, в частности для собственной армии и на экспорт создан бронеавтомобиль "Нимр".

Особо следует упомянуть созданную в Канаде в 1992 году компанию Streit group, которая занимается производством бронеавтомобилей. В настоящее время она выпускает бронеавтомобили типов "Кугар" (не путать с одноименными американскими МRАР), "Кобра", "Тайфун", "Спартан" (не путать с турецким и британским БТР) и ряд других. Почти все эти машины созданы на базе коммерческих грузовиков и джипов. На вооружение канадской армии эти машины не поступали, более того, основное производство сейчас находится в ОАЭ, поэтому вся компания и ее продукция больше ассоциируются с этой страной. Бронеавтомобили Streit group, которые производятся сотнями в месяц, поставляются в армии африканских стран (в том числе в Ливию, находящуюся под санкциями ООН и не имеющую регулярных ВС, в Южный Судан, где идет гражданская война), а также на Украину. Активнейшим образом эти машины используются в нынешней йеменской войне, в основном они передаются той части армии, которая воюет на стороне монархий против хоуситов.

Вообще ОАЭ активно участвуют в агрессии против Йемена, из-за чего произошло удивительное для монархий событие – введен частичный воинский призыв. Возможно, благодаря этому эмиратовцы воюют несколько лучше саудитов. Вторая возможная причина – использование в рядах регулярной армии западных ЧВК. Потери в технике составили как минимум по одному "Леклерку" и БМП-3, до 350 различных МRАР (как американских, так и собственных), по одному "Миражу-2000" и АТ-802, не менее трех вертолетов (в том числе один "Апач"), а также скоростной транспортный корабль-катамаран HSV-2. Последний был тяжело поврежден береговой ПКР хоуситов и продан в Грецию, где, видимо, будет разрезан на металл. По сравнению с саудовскими потерями эмиратские относительно умеренны, потери в МRАР компенсируются поставками из США и собственным производством. Впрочем, нет сомнений, что страна продолжит закупать много оружия в самых разных странах.


Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 6 (769) за 19 февраля 2019 года

19.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Оригинал публикации
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Страны
Великобритания
Греция
Египет
Иордания
Италия
Йемен
Канада
Китай
Ливия
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Судан
США
Турция
Украина
Франция
Швейцария
ЮАР
Продукция
96К6 Панцирь-С1
AH-64
C-17
C-27J
CH-47 "Чинук"
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