В Госдуме заподозрили США в работах по созданию новых ракет

США начали вести разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) еще до объявления о выходе из договора РСМД. Об этом "Известиям" заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее 11 марта замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что власти США изучают возможность создания ракет средней и меньшей дальности.

"Вызывает удивление данное заявление, подчеркивающее в очередной раз грубое нарушение всех норм международного права. На мой взгляд, США задолго до официального выхода из ДРСМД начали разработку ракет средней и меньшей дальности. Это еще раз подтверждает нарушение договорных обязательств со стороны США", — сказал Швыткин.

По его словам, сейчас американцы просто легализуют те действия, которые были сделаны еще до официального объявления о выходе из договора.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил "Известиям", что за идеей восстановить производство ракет средней и меньшей дальности стоит военное лобби США.

"В Америке очень сильное лобби ВПК. Особенно активно эти олигархи от военной промышленности поддерживали действующего президента Дональда Трампа. Поэтому вся эта история с возобновлением выпуска ракет средней и меньшей дальности, я думаю, обусловлена тем, что кто-то хочет на этом серьезно заработать", — сказал Морозов.

По его мнению, американская сторона будет стараться нарастить производство этих ракет, чтобы использовать их для дальнейших переговоров и торгов по проблематике ДРСМД.

"А самое главное, они будут пытаться разместить их на территории Европы. Что вызывает у нас крайнюю озабоченность и вынуждает Россию принимать ответные меры, в том числе создавать комплекс противоракет, нацеленных на пусковые установки, которые обеспечат безопасность России в случае применения оружия подобного типа", — заключил Морозов.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые соглашением нормы. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников. 8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готовит ответ на якобы размещение Россией ракет у границ альянса.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.