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12.03.2019
Военно-промышленный курьер

Китай близок к созданию сверхтяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-9"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Китай осуществил значительный прорыв в разработке ключевых технологий для тяжелых ракет-носителей "Чанчжэн-9", которые, как ожидается, будут испытаны к 2030 году, сообщает агентство Синьхуа.

Развитие тяжелой ракеты-носителя призваны значительно улучшить возможности Китая в открытом космосе, отмечает издание. "Чажнчжэн-9" будет подстёгивать развитие китайской космической индустрии и освоение глубокого космоса, утверждают эксперты Китайской академии ракетно-космической техники.

Ракета будет обладать центральной ступенью диаметром 9,5 метров. Длина ракеты составит 100 метров. Она способна будет выводить на орбиту Земли от 50 до 140 тонн полезного груза и от 15 до 50 тонн на лунную орбиту. На орбиту Марса же планируется доставлять при помощи этой ракеты от 12 до 44 тонн груза.

Грузоподъёмность "Чанжэн-9" будет в пять раз больше ее старшей предшественницы "Чанчжэн-5", которая в настоящее время является самой тяжелой ракетой-носителем Китая. Как отмечают китайские эксперты, тяжелые ракеты нужны китайской космической программе для пилотируемых полетов на Луну и Марс и обратно на Землю.

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Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
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