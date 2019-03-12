Подрывные группы и эвакуационно-спасательные команды сформировали в ЦВО для помощи при паводке

Екатеринбург. 11 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - На территории Центрального военного округа созданы оперативные группы для проведения противопаводковых мероприятий, сообщает пресс-служба ЦВО.

В соединениях и воинских частях, дислоцированных в Поволжье, на Урале и в Сибири, сформированы 27 подрывных групп и 12 эвакуационно-спасательных команд и понтонные подразделения, которые будут защищать мосты и гидротехнические сооружения.

"В состав групп вошло больше 600 военнослужащих и около 70 единиц техники, в том числе автомобили повышенной проходимости, плавающие транспортеры, санитарные машины с медработниками", - говорится в сообщении.

В пунктах постоянной дислокации с личным составом проводятся тренировки. Региональный центр управления штаба ЦВО координирует работу групп на местах.