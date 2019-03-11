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11.03.2019
Известия.ru

NASA назвало дату первого в истории выхода двух женщин в открытый космос

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Энн Макклейн
Энн Макклейн.
Источник изображения: © NASA

Первый в истории выход двух женщин в открытый космос запланирован на 29 марта. Об этом сообщила Би-би-си в пятницу, 8 марта, со ссылкой на американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Энн МакКлейн и Кристина Кук выйдут в открытый космос, примерно 400 км над Землей, чтобы заменить солнечные батареи Международной космической станции (МКС).

Миссия будет полностью женской. Так, с Земли полетом будет руководить Мэри Лоуренс, а за пульт управления космической прогулкой встанет Джеки Кейги.

5 марта американская астронавтка Энн МакКлейн, которая впервые вылетела в космос в декабре прошлого года, сообщила, что ее рост увеличился на 5 см за время пребывания на борту МКС.

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