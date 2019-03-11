Илон, пора завязывать: Пентагон накажет Маска за наркотики

Пентагон собирается лишить Маска доступа к секретным данным

Пентагон может отозвать разрешение на доступ Илона Маска к секретным данным из-за того, что в сентябре прошлого года он во время интервью калифорнийскому комику Джо Рогану употреблял легкие наркотики. В прошлом году Маск также поссорился с британским дайвером Верноном Ансвортом, спасавшим детей, заблокированных в тайской пещере. Маск назвал Ансворта педофилом, а тот подал на топ-менеджера в суд.

Пентагон пересматривает разрешение на доступ миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска к секретным данным из-за того, что в сентябре прошлого года он во время интервью на подкасте калифорнийского комика Джо Рогана употреблял марихуану.

Как поясняет агентство Bloomberg, согласно форме безопасности SF-86 любой федеральный служащий или подрядчик при получении доступа к секретным данным должен проверяться на употребление любого наркотика в течение предыдущих семи лет.

Предприниматель же имеет доступ к секретному уровню из-за своей статуса основателя и генерального директора корпорации Space Exploration Technologies Corp., которая сертифицирована для запуска военных шпионских спутников.

Чиновник SpaceX, который попросил не называть его имени, сказал, что данный скандал не оказал влияния на компанию.

Операциями SpaceX руководит президент и главный операционный директор Гвинн Шотвелл. Со времени инцидента с Маском его компания выиграла контракты на запуск космических аппаратов в сфере национальной безопасности, в том числе - один из запусков на сумму $297 млн.

Американские СМИ также отмечают, что в то время как около трех десятков штатов в стране предприняли шаги по декриминализации марихуаны, ее употребление все еще остается федеральным преступлением.

Масштабная проверка безопасности аэрокосмической компании SpaceX из-за инцидента с Маском с наркотиком была инициирована американским космическим агентством NASA, передает ФАН.

В прошлом месяце Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала прошение федеральному судье с требованием признать Маска виновным в нарушении условий досудебного соглашения, заключенного в октябре 2018 года.

Маск был вынужден уйти с поста председателя Tesla после того, как SEC завела уголовное дело против миллиардера из-за его неосторожного твита о намерении сделать автомобильную компанию частной. Комиссии и Маску удалось достичь мирного соглашения, которое повлекло за собой уход инженера с должности, а также штраф в $20 млн.

Кроме того, суд запретил ему публиковать твиты, способные повлиять на финансовые показатели Tesla, без предварительного согласования с юристами, передает НСН.

Тем не менее, миллиардер давно известен своим импульсивным поведением и не смог себя сдержать: в сообщении от 19 февраля Маск сообщил о том, что Tesla в этом году произведет 500 тыс. автомобилей. Несколькими неделями назад компания официально заявила инвесторам, что планирует создать 400 тыс. электрокаров максимум.

Комиссия по ценным бумагам и биржам выяснила, что при составлении этого твита Маск не консультировался с юридическим отделом, а, значит, нарушил условия соглашения, выказав неуважение к суду.

После того, как SEC заявила о возбуждении еще одного дела, генеральный директор Tesla отправил еще один твит, в котором пояснил, что на последней встрече с инвесторами он пообещал инвесторам от 350 тыс. до 500 тыс. Model 3 в этом году.

"SEC не смогла прочесть доклад о доходах Tesla, где черным по белому написано "от 350 до 500". Вот это конфуз", - написал миллиардер.

В июле прошлого года Маск поссорился с британским дайвером Верноном Ансвортом в своем твиттере. Когда водолаз, занимавшийся спасением детей в тайской пещере, раскритиковал Маска в грубой форме, тот в порыве гнева назвал его "педофилом". Ансворт в перепалку вступать не стал, но подал на бизнесмена в суд - за клевету и оскорбление чести и достоинства.

Спустя неделю после того, как тайские дети пропали, Маск в своем твиттере заявил, что готов оказать любую поддержку и помочь в спасении. Он несколько раз летал в Таиланд и предлагал использовать устройство, которое он сконструировал самостоятельно - мини-субмарину, рассчитанную на одного ребенка.

Тем не менее, руководитель спасательной миссии посчитал субмарину "непрактичной" в текущей ситуации, после чего дети были вытащены из ловушки без участия миллиардера.

Ансворт дал интервью CNN, в котором раскритиковал изобретение Маска, обвинил его в пиаре на трагедии и предложил ему "засунуть свою субмарину куда подальше".

Инженер не стал игнорировать выпад дайвера, заявив в своем твиттере, что "вообще не видел этого британского экспата" во время спасательной операции.

"Тайские "морские котики" сами проводили нас в пещеру - это полная противоположность того, что нас якобы выгнали", - сообщил Илон Маск. Также он потребовал от Ансворта предоставить видео с финальной спасательной операции.

В своем последнем твите Маск решил не дожидаться видео, которое сам же запросил.

"Знаешь что, не утруждайся поисками ролика. Мы подготовим нашу субмарину, чтобы она без проблем проникла в пещеру №5.

Прости, педофил, ты сам напросился", - заявил миллиардер.

Когда один из пользователей твиттера решил поинтересоваться у Маска, с чего бы ему называть незнакомого человека педофилом, инженер отреагировал: "Ставлю доллар, что так оно и есть".

Позже Илон Маск удалил твит с "педофилом", но эту историю уже подхватили многие СМИ. В результате Вернон Ансворт решил подать на миллиардера в суд.

Рафаэль Фахрутдинов