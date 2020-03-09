«Эра F-35 прошла»: Илон Маск предрек закат истребителей

В США разгорелась дискуссия о будущем истребительной авиации

Спустя несколько дней после того, как Илон Маск потряс оборонно-промышленное сообщество США, раскритиковав F-35, глава программы истребителей 5-го поколения генерал Эрик Фик заявил, что этот самолет будет актуален на протяжении многих десятилетий. Какие претензии к истребителям у Маска и чем отвечают военные, разбиралась «Газета.Ru».

На симпозиуме Ассоциации ВВС США глава Центра космических и ракетных систем генерал-лейтенант Джон Томпсон спросил гендиректора и главного инженера SpaceX Илона Маска, есть ли у него какие-либо новаторские идеи о том, как будут выглядеть воздушные бои в ближайшем будущем.

«Эра истребителей прошла. Битва беспилотных летательных аппаратов - вот будущее вооруженной борьбы в воздухе. У самолета 5-го поколения F-35 должен быть конкурент. Он должен быть самолетом-истребителем, которым дистанционного управляет человек-оператор, но его действия дополняются беспилотными технологиями. У F-35 в этом случае не было бы никаких шансов против подобной концепции»,

- сказал Маск, пишет Defense News.

Эти слова вызвали неоднозначную реакцию со стороны офицеров и генералов ВВС США.

Впрочем, заявления Маска сделали его ньюсмейкером номер один в США и мире. В Сети разгорелись дебаты. В то время как Маск определенно преуспел в том, чтобы быть провокационным, его прогноз неточен, сходятся во мнениях американские эксперты.

Генерал-лейтенант Эрик Фик, возглавляющий программу F-35, заявил на конференции по оборонным программам McAleese & Associates, что категорически не согласен с Маском. По его словам, этот самолет будет актуален еще десятилетия.

«F-35 демонстрирует уникальные возможности. Но главное - истребитель будет постоянно трансформироваться и обновляться. Неважно, будет он в будущем пилотируемым или беспилотным, но самолет задержится в ВВС надолго», - заверил генерал Фик.

Мнение Маска вряд ли было оригинальным, полагают эксперты. Военно-воздушные силы США и другие департаменты и службы давно вовлечены в дебаты о балансе пилотируемых и беспилотных технологий, которые продолжаются в течение десятилетий. Последнее время к этому добавилась тема о том, как будущие прорывы в области искусственного интеллекте могут повлиять на правила ведения боевых действий в воздухе.

Тем не менее, несмотря на впечатляющие достижения в области беспилотных технологий, пишет Defense News, пилотируемые истребители будут и впредь обеспечивать основу завоевания превосходства в воздухе, причем еще на протяжении долгих десятилетий.

Иными словами, профессия летчика-истребителя сегодня является одной из самых востребованных в мире. Только небольшой процент людей может успешно справиться с многолетней подготовкой и стать пилотом современного истребителя. Даже опытные пилоты-истребители вынуждены тренироваться почти ежедневно, чтобы сохранить свои навыки.

Причина этого проста: высококлассные летчики-истребители должны быть в состоянии освоить очень агрессивное трехмерное маневрирование со скоростями, в два раза превышающими скорость звука.

Причем делать все это в высокодинамичном боевом пространстве, управлять сложным оборудованием для выполнения заданий и сталкиваться с противниками, делающими все возможное, чтобы поразить своего врага в воздушном бою.

Сравните это с нынешним состоянием искусственного интеллекта в гораздо более простом сценарии, пишет Defense News. Автомобили с автономным управлением Илона Маска работают в двух измерениях, с предсказуемыми правилами дорожного движения и пониманием человеческого поведения.

Тем не менее, в конце 2019 года три автомобиля Tesla, использующие функцию автопилота, попали в ДТП. Один из них проехал на красный свет, и в результате погибли два человека. Другой столкнулся с припаркованной пожарной машиной с фатальными для обоих автомобилей последствиями, а третий автомобиль Илона Маска сбил полицейскую машину на шоссе.

Намного более продуктивно изучить реальное влияние беспилотных технологий на боевую авиацию в настоящее время, считают американские эксперты. Беспилотная авиация превосходно функционирует в тех случаях, когда параметры поставленной задачи хорошо понятны, неизвестные величины сводятся к минимуму, и по ходу выполнения задачи соблюдаются заранее заданные правила.

Вот почему ВВС США активно и эффективно используют беспилотные летательные аппараты типа RQ-4 Global Hawk для выполнения разведывательных задач по всему миру. В ходе полета БЛА этого типа выполняют заранее запрограммированную задачу и затем в полной безопасности возвращаются на аэродром вылета.

Беспилотные технологии в том или ином виде уже внедрены в истребителях типа F-22 и F-35, чтобы помочь пилоту с выполнением множества бортовых функций. Беспилотные летательные аппараты в конечном итоге присоединятся к пилотируемым боевым самолетам в качестве партнеров при выполнении боевых задач.

Испытания, проведенные за последние несколько лет, позволили выявить ключевые аспекты этой технологии. Тем не менее, это еще очень далеко от полностью беспилотных действий, тем более самостоятельного применения беспилотными летательными аппаратами авиационных средств поражения и осуществления функций государственного опознавания «свой-чужой».

Доверие к беспилотной системе в подобных случаях без финального одобрения принятых решений человеком-оператором не представляется разумным.

При рассмотрении этого вопроса крайне важно понимать, что задача по завоеванию превосходства в воздухе, которую выполняют истребители, в буквальном смысле является одной из самых важных, которые может иметь нация.

Пилоты британских ВВС в буквальном смысле слова спасли свой народ во время битвы за Британию в 1940 году. И наоборот, государство, которое не способно защитить свое небо от атак врага, не может выжить. Ярким примером в этом плане является Германия в 1945-м или Ирак в 1991 году.

Корабли в море, солдаты на земле, космические и кибер-объекты не могут функционировать без эффективного истребительного авиационного прикрытия. Вот почему громкое заявление Илона Маска вызвало недоверие аудитории ВВС США.

В то время как беспилотные технологии весьма разумны, им еще далеко до того времени, когда БЛА смогут самостоятельно летать на боевые задания и сражаться с опытным противником.

Реальность сегодня такова, что большинство истребителей ВВС США, находящихся в строю, имеют уже солидные сроки службы. Средний возраст парка боевых машин этого класса в ВВС США составляет более четверти века. Менее 20% американских боевых машин готовы противостоять современным угрозам с помощью стелс-технологий.

Вот почему такие программы, как F-35, должны превратиться в основу американского могущества в воздухе, считают эксперты в США.

Что касается дороговизны самолета 5-го поколения, о чем обязательно при любом удобном случае напоминают критики программы F-35, то согласно не так давно подписанным контрактам, цена одного истребителя F-35 упала уже до $78 млн за единицу.

Последние поставки самолетов 5-го поколения ВВС (ВМС) США и инозаказчикам включают 114 самолетов F-35: 48 F-35A для ВВС США, 20 F-35B для Корпуса морской пехоты США, 9 F-35C для ВМС США, 12 F-35A для ВВС Норвегии, 15 F-35A для ВВС Австралии, 8 F-35A и 2 F-35B для ВВС Италии.

«Благодаря хорошо продуманным стратегиям закупок, отличному взаимодействию между правительством и промышленностью, неустанному вниманию к качеству комплектующих и снижению производственных затрат удалось существенно сократить расходы на закупку F-35 до уровня, равного или меньшего, чем у устаревающих самолетов 4-го поколения», - заявил вице-президент и генеральный менеджер программы F-35 компании Lockheed Martin Грег Ульмер.

«Когда-нибудь ВВС Соединенных Штатов смогут почти полностью перейти на парк беспилотных боевых самолетов. Однако пока существующие технологии искусственного интеллекта еще недостаточно развиты, чтобы иметь дело с массивом неизвестной информацией и действовать в бою точно так же, как человек», - сказал глава Боевого авиационного командования ВВС США генерал Майк Холмс.

Тем не менее, генерал признал, что ВВС США должны и впредь изучать беспилотные технологии, заявив при этом, что «мы будем все больше и больше экспериментировать с другими вариантами».

Холмс не уточнил, что представляют собой эти варианты. По всей видимости, они включают в себя такие программы, как Skyborg - оснащенный искусственным интеллектом беспилотный летательный аппарат XQ-58 «Валькирия».

ВВС США надеются развить эту систему до качества «верного ведомого» в целях усиления группировок пилотируемых истребителей. Нельзя исключать, что генерал имел в виду и аппараты серии Digital Century, которые могут быть разработаны в течение ближайшего будущего с использованием перспективных технологий и новых достижений в области цифровой инженерии.

Помимо всего прочего, ВВС США рассчитывают в ближайшее время существенно обновить устаревший парк истребителей. В ближайшее время должны быть списаны первые модификации таких истребителей, как F-15 и F-16. На замену им будут поступать F-35 или F-15EX для замены F-15C/D.

Михаил Ходаренок