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11.03.2019
ТАСС

Илон Маск назвал перспективный российский носитель "Ангара" великолепным

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Макет ракеты-носителя "Ангара"
Макет ракеты-носителя "Ангара".
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Глава корпорации SpaceX заявил, что у России есть отличная ракетная техника

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Глава корпорации SpaceX Илон Маск дал высокую оценку российской космической технике и, в частности, перспективной ракете-носителю "Ангара". Сообщение об этом он опубликовал на своей странице в Twitter.

"У России - отличная ракетная техника и наилучший из имеющихся сейчас двигателей, - отметил он. - Вариант ракеты-носителя "Ангара", предназначенный для многократного использования, будет великолепен".

Приложение к этой записи служит статья, размещенная ранее на портале Arstechnica.com, в которой проводится сравнение созданного компанией SpaceX корабля Crew Dragon и российского корабля "Союз", который используется сейчас для доставки космонавтов и астронавтов на МКС и отмечается, что компания Маска "создала корабль будущего".

В декабре 2018 года президиум научно-технического совета Роскосмоса обсудил проект концепции федеральной целевой программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Тогда в пресс-службе госкорпорации отметили, что в качестве первой ступени предложено использовать технические решения, принимаемые в рамках создания ракеты среднего класса "Союз-5", а третья ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В".

Российская сверхтяжелая ракета-носитель, в соответствии с планами конструкторов, на первом этапе должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Ее основное назначение - обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу.

Корабль Crew Dragon, предназначенный для пилотируемых полетов, был выведен на орбиту в минувшую субботу ракетой- носителем Falcon-9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Он представляет собой модифицированную грузовую капсулу Dragon, которая с 2012 года неоднократно доставляла грузы на МКС. В минувшее воскресенье корабль состыковался с МКС в автоматическом режиме, а в пятницу утром в 02:31 по времени восточного побережья США (10:31 мск) должен расстыковаться со станцией и ориентировочно в 08:45 по времени восточного побережья США (16:45 мск) запланировано его приводнение в Атлантическом океане у побережья штата Флорида.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Ангара
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