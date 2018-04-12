Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В России отмечают День космонавтики

13.04.2018 ТАСС 194 0
0
Понравилась новость?
 0
Gagarin_skaf
Юрий Гагарин. Фото: www.liveinternet.ru.

Владимир Путин посетит реконструированный исторический павильон "Космос" на ВДНХ, на базе которого создали центр "Космонавтика и авиация"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. День космонавтики отмечают в России в четверг, 12 апреля, - 57 лет назад в космос отправился первый человек, Юрий Гагарин. Российская космическая отрасль встречает профессиональный праздник планами по созданию новых ракет и холдингов с привлечением частного капитала, оставаясь на втором месте в мире по числу запусков.

Праздничная повестка

Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит реконструированный исторический павильон "Космос" на ВДНХ, на базе которого создан центр "Космонавтика и авиация". Глава государства осмотрит экспонаты выставки, многие из которых существуют в единственном экземпляре, в частности спускаемый аппарат корабля "Восток-1", на котором приземлился Гагарин.

С космонавтами на борту МКС - Олегом Артемьевым и Антоном Шкаплеровым - смогут пообщаться пользователи социальной сети "ВКонтакте". Связь со станцией установят около 14:30 мск. Ранее Артемьев и Шкаплеров передали жителям Земли свои поздравления, выразив уверенность, что люди совсем скоро выйдут за пределы околоземной орбиты, создадут базу на Луне и пройдутся по Марсу.

Остаемся вторыми

Россия остается на втором месте по количеству запусков ракет: в прошлом году отечественные ракеты стартовали 21 раз, американские - 29 раз, на третьем месте - Китай (18 запусков). При этом 2017 год не удалось закончить без аварий - во время второго запуска с космодрома Восточный, который состоялся 28 ноября 2017 года, разгонный блок "Фрегат" с 19 космическими аппаратами утонул в Атлантике.

В целом процент аварийности снижается - в 2016 году из 17 запусков также был только один неудачный, в 2015 году на 26 стартов пришлось два нештатных, в 2014-м, когда состоялось 37 запусков, было три аварии. С начала 2018 года российские ракеты стартовали пять раз, пока без неудач.

Планы развития

Глава Роскосмоса Игорь Комаров в преддверии праздника рассказал о перспективных планах реформирования госкорпорации. По его словам, есть идея создать в отрасли несколько конкурентоспособных на мировом уровне холдингов с участием частного капитала, которые имели бы большой экспортный потенциал. Один из холдингов, отметил Комаров, могут создать в области приборостроения, еще один будут строить вокруг перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", доработанный эскизный проект которой Роскосмос утвердил 11 апреля.

Ракету планируется создать к 2021 году, а в 2022-м - провести летные испытания с космодрома Байконур. "Союз-5", заявляют в Роскосмосе, должен быть конкурентоспособным и недорогим - его стоимость, как ожидается, составит не более $35 млн. На "Союзе-5" планируется запускать другой перспективный образец космической техники - пилотируемый корабль "Федерация".

В преддверии праздника внесли ясность с запуском нового модуля "Наука" на МКС. Космический долгострой, который пришлось пересобирать из-за засора в топливной системе, в этом году отправят на Байконур, а в следующем планируют запустить к орбитальной станции. У России сохраняются планы на 2019-2026 годы по отправке к Луне автоматических станций, первая из них - "Луна-25" - должна полететь к естественному спутнику Земли также в следующем году.

Самым амбициозным отечественным проектом является программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Ее эскизный проект должны разработать к концу октября 2019 года, ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Планируется, что строительство инфраструктуры для этого носителя на космодроме Восточный начнется в 2026 году. Ракету будут использовать в российской программе освоения дальнего космоса. Это те полеты о которых говорили космонавты, - к Луне, Марсу и, возможно, дальше.

Сверхтяжелая ракета уже создана в США. Илон Маск и его компания SpaceX запустила в феврале этого года ракету Falcon Heavy, которая способна доставлять на орбиту полезную нагрузку массой около 64 тонн.
12.04.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Фрегат РБ
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Путин Владимир
Проекты
Falcon РН
Байконур
Восточный Космодром
Луна
Марс
МКС
Союз-5 РН
Федерация КК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 12:55
  • 31
В МО назвали пособничеством терроризму публикацию Мирзаяновым формул отравляющих веществ
  • 13.04 12:20
  • 37
России необходим переход к полностью контрактной армии, считают в ЦСР
  • 13.04 12:11
  • 3
Переговоры с Индией по С-400 затянулись из-за несогласованности цены
  • 13.04 12:06
  • 6772
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.04 12:02
  • 29
В США заявили о неспособности России сражаться на море и в воздухе
  • 13.04 11:58
  • 6
Разработчик показал облик российской подлодки будущего
  • 13.04 09:44
  • 2
США не исключают размещения крылатых ядерных ракет на боевых кораблях
  • 13.04 09:12
  • 5
Директор ЦРУ рассказал о сотнях погибших в Сирии русских
  • 13.04 07:59
  • 5
Парад "терминаторов"
  • 13.04 07:51
  • 11
Индия может купить у России еще 110 истребителей
  • 13.04 07:36
  • 3
Все, что нужно знать об "умных ракетах", которыми Трамп угрожает Москве
  • 13.04 07:02
  • 1
Индия может модернизировать в России танки Т-90
  • 13.04 05:31
  • 6
Сирийские комплексы ПВО С-200 "Вега-Э" могут быть быстро уничтожены
  • 13.04 04:29
  • 1
Индия рассматривает возможность купить самолеты Ил-112В
  • 13.04 03:13
  • 1
Российские и белорусские десантники уничтожили базу диверсантов на учениях
другие обсуждаемые темы