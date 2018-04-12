В России отмечают День космонавтики



Юрий Гагарин. Фото: www.liveinternet.ru. Юрий Гагарин. Фото: www.liveinternet.ru.

Владимир Путин посетит реконструированный исторический павильон "Космос" на ВДНХ, на базе которого создали центр "Космонавтика и авиация"

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. День космонавтики отмечают в России в четверг, 12 апреля, - 57 лет назад в космос отправился первый человек, Юрий Гагарин. Российская космическая отрасль встречает профессиональный праздник планами по созданию новых ракет и холдингов с привлечением частного капитала, оставаясь на втором месте в мире по числу запусков.

Праздничная повестка

Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит реконструированный исторический павильон "Космос" на ВДНХ, на базе которого создан центр "Космонавтика и авиация". Глава государства осмотрит экспонаты выставки, многие из которых существуют в единственном экземпляре, в частности спускаемый аппарат корабля "Восток-1", на котором приземлился Гагарин.

С космонавтами на борту МКС - Олегом Артемьевым и Антоном Шкаплеровым - смогут пообщаться пользователи социальной сети "ВКонтакте". Связь со станцией установят около 14:30 мск. Ранее Артемьев и Шкаплеров передали жителям Земли свои поздравления, выразив уверенность, что люди совсем скоро выйдут за пределы околоземной орбиты, создадут базу на Луне и пройдутся по Марсу.

Остаемся вторыми

Россия остается на втором месте по количеству запусков ракет: в прошлом году отечественные ракеты стартовали 21 раз, американские - 29 раз, на третьем месте - Китай (18 запусков). При этом 2017 год не удалось закончить без аварий - во время второго запуска с космодрома Восточный, который состоялся 28 ноября 2017 года, разгонный блок "Фрегат" с 19 космическими аппаратами утонул в Атлантике.

В целом процент аварийности снижается - в 2016 году из 17 запусков также был только один неудачный, в 2015 году на 26 стартов пришлось два нештатных, в 2014-м, когда состоялось 37 запусков, было три аварии. С начала 2018 года российские ракеты стартовали пять раз, пока без неудач.

Планы развития

Глава Роскосмоса Игорь Комаров в преддверии праздника рассказал о перспективных планах реформирования госкорпорации. По его словам, есть идея создать в отрасли несколько конкурентоспособных на мировом уровне холдингов с участием частного капитала, которые имели бы большой экспортный потенциал. Один из холдингов, отметил Комаров, могут создать в области приборостроения, еще один будут строить вокруг перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", доработанный эскизный проект которой Роскосмос утвердил 11 апреля.

Ракету планируется создать к 2021 году, а в 2022-м - провести летные испытания с космодрома Байконур. "Союз-5", заявляют в Роскосмосе, должен быть конкурентоспособным и недорогим - его стоимость, как ожидается, составит не более $35 млн. На "Союзе-5" планируется запускать другой перспективный образец космической техники - пилотируемый корабль "Федерация".

В преддверии праздника внесли ясность с запуском нового модуля "Наука" на МКС. Космический долгострой, который пришлось пересобирать из-за засора в топливной системе, в этом году отправят на Байконур, а в следующем планируют запустить к орбитальной станции. У России сохраняются планы на 2019-2026 годы по отправке к Луне автоматических станций, первая из них - "Луна-25" - должна полететь к естественному спутнику Земли также в следующем году.

Самым амбициозным отечественным проектом является программа создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса. Ее эскизный проект должны разработать к концу октября 2019 года, ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Планируется, что строительство инфраструктуры для этого носителя на космодроме Восточный начнется в 2026 году. Ракету будут использовать в российской программе освоения дальнего космоса. Это те полеты о которых говорили космонавты, - к Луне, Марсу и, возможно, дальше.

Сверхтяжелая ракета уже создана в США. Илон Маск и его компания SpaceX запустила в феврале этого года ракету Falcon Heavy, которая способна доставлять на орбиту полезную нагрузку массой около 64 тонн.