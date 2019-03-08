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08.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российскую армию планируют оснастить вертолетными беспилотниками

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Вертолет Ми-26Т2В
Опытный образец модернизированого тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В (бортовые номера "3112" и "157", заводской номер 34001212157, серийный номер 13-06, модернизированная машина постройки 1988 года) во время заводских испытаний на АО "Роствертол". Ростов-на-Дону, август 2018 года.
Источник изображения: Ми-26 / aviaforum.ru

Армия России в скором времени может получить на вооружение беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

"Вертолеты России" ведут эту работу, в том числе и по заданию Министерства обороны. За этим большое будущее, в ближайшее время мы ожидаем поступления беспилотных аппаратов, в том числе вертолетного типа", – сообщил Криворучко, передает РИА "Новости".

Каких-либо деталей по поводу характеристик беспилотников замминистра не раскрыл.

Отмечается, что "Вертолеты России" на данный момент создают БПЛА под названием VRT300. Это комплекс вертолетного типа, он разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision (с радаром бокового обзора для эксплуатации в Арктике) и Opticvision (с большей дальностью для задач мониторинга и дистанционного зондирования).

Эти беспилотники оснащаются бортовым радолокатором бокового обзора высокого разрешения, с помощью этих устройств аппарат сможет оценивать динамику ледовой обстановки. Машина сможет взять до 70 кг дополнительной нагрузки.

Также Криворучко отметил, что Минобороны заключит контракт на 10 тяжелых военно-транспортных вертолетов Ми-26Т2В.

Грузоподъемность модернизированного МИ-26Т2В достигает 20 тонн, он оснащен современной авионикой, современным комплексом радиоэлектронного оборудования НПК90-2 и другими устройствами.

Ранее в Сети опубликовали фото первого российского беспилотника, способного летать в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
VRT300
Ми-26
Компании
Вертолеты России
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Арктика
БПЛА
ГЗЛА
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