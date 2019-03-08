Пентагон собрался купить у Израиля системы ПВО "Железный купол"

Американский журнал Foreign Policy утверждает, что Пентагон обратился к Конгрессу США с просьбой выделить финансовые средства на приобретение у Израиля нескольких систем ПВО "Железный купол".

По сведениям издания, с этой целью Пентагон запросил у законодателей 370 млн долларов, передает ТАСС.

Кроме того, в бюджетном запроса Пентагона на следующий финансовый год, который в Штатах начинается с 1 октября, министерство просит Конгресс выделить на ПРО США 9,4 млрд долларов, что меньше прошлогодних трат на 0,5 млрд долларов.

Одновременно с этим, по имеющимся у издания сведениям, Пентагон запросил дополнительные средства на разработку гиперзвукового оружия.

Журнал подчеркивает, что такое решение идет вразрез с положениями представленной в январе новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО. Представляя доктрину, глава Белого дома Дональд Трамп заявлял о необходимости наращивания потенциала противоракетной обороны США.

Напомним, в понедельник США развернули в Израиле систему противовоздушной и противоракетной обороны THAAD.

Напомним также, в июле 2016 года США и Израиль провели совместные испытания шести систем ПРО. В августе того же года стало известно, что Пентагон заказал разработку аналога израильского комплекса ПВО "Железный купол" для вооруженных сил США.

Антон Никитин