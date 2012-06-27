Трехсторонняя ПРОактивность



21 июля 2016. Демонстрация против плана размещения в Южной Корее новейшей американской системы перехвата ракет THAAD в Сеуле.

Источник: Kim Hong-Ji / REUTERS 21 июля 2016. Демонстрация против плана размещения в Южной Корее новейшей американской системы перехвата ракет THAAD в Сеуле.Источник: Kim Hong-Ji / REUTERS

Южная Корея и Япония нарываются на "Восточный ветер"

17 июня на совещании с госсекретарем Рексом Тиллерсоном и министром обороны Джэймсом Мэттисом президент США Дональд Трамп "метал громы и молнии" после сообщений о том, что руководство Республики Корея (РК) решило отложить ввод в строй батареи ПРО типа THAAD в уезде Сонгджу.

Она была развернута еще в конце апреля на территории гольф-клуба южнокорейской корпорации "Лоттэ". Известно, что некоторые члены правления корпорации пытались противодействовать властям при передаче клубных полей под военные нужды, но были взяты под стражу и осуждены на различные сроки. По данным китайских источников, за решение о размещении THAAD бывший президент РК Пак Кын Хе получила взятку в размере 3,6 миллиарда юаней.

"Патриотов" на все не хватит

Сейчас ближний эшелон ПРО РК состоит из зенитно-ракетных систем (ЗРС) MIM-104D/E PAC-2 и MIM-104F PAC-3, обладающих максимальной дальностью и высотой перехвата воздушной цели 35 и 20 километров соответственно, однако в реальности комплексы способны с очень малой вероятностью перехватить головную часть (ГЧ) баллистической ракеты.

“Системы ПРО РК и Японии создаются на американской базе и под руководством США”

Рубеж самообороны отдельных военных частей, пунктов управления и стратегических объектов в Южной Корее сформирован из израильских зенитно-ракетных комплексов "Железный купол" (производства Rafael Advanced Defense Systems) и радиолокационных станций EL/M2028 (компаний IAI и Elta).

Китайские аналитики полагают, что к 2020 году южнокорейские специалисты поставят на вооружение отечественные ЗРС типа L-SAM, способные перехватывать баллистические цели на дальности 150 и высоте около 100 километров соответственно. Система L-SAM позволяет максимально оперативно создавать основной рубеж ПРО за счет размещения всех элементов на самоходном колесном шасси, и она уже испытывается.

ПРО THAAD американского производства предназначена для перехвата широкого спектра ГЧ баллистических ракет разных типов на дальностях от 40 до 185 километров, а максимальная высота составляет 180 километров. Как сообщают китайцы, система относительно мобильна, хотя и расположена на колесных шасси. Но из-за сложной настройки и повышенных требований к организации электроснабжения перевод из походного положения в боевое занимает несколько часов.

Единственное преимущество THAAD перед "Пэтриотами", южнокорейской L-SAM и израильскими системами – максимальная дальность обнаружения воздушной/баллистической цели – две тысячи километров, что стало возможным благодаря буксируемой двукомпонентной РЛС Х-диапазона AN/TPY-2. Это усеченная версия более мощных стационарных РЛС типа Pave Paws, установленных в США и на Тайване.

Китайские специалисты отмечают, что РЛС AN/TPY-2 обладает углом обзора по горизонтали всего 120 градусов, что не позволяет станциям в одной батарее сформировать круговой охват и делает ее уязвимой для ракетных ударов из слепых зон. Также эти РЛС неспособны обнаружить реактивные снаряды крупнокалиберных систем залпового огня Корейской народной армии (КНА). Очевидно, что командование ракетных войск НОАК и руководство КНА внесут коррективы в наставления по применению вооружения с учетом тактико-технических характеристик всех перечисленных сухопутных ЗРС.

Необходимо отметить, что при всех расхождениях между Сеулом и Вашингтоном по поводу размещения и ввода в строй системы THAAD корейцы не подвергают сомнению важность военно-политического и военно-технического сотрудничества с США. Об этом свидетельствуют продолжающиеся работы по совершенствованию ракет-перехватчиков "Стандарт-3", предназначенных для размещения на эсминцах ВМС РК с управляемым ракетным оружием (УРО) типа KDX-III. Это южнокорейская версия американских эсминцев проекта "Орли Берк" ("ВПК", № 10, 2017).

Открытое китайское предупреждение

НОАК традиционно соблюдает режим секретности при пусках баллистических ракет, однако в 2017 году наблюдается просто беспрецедентная открытость подобных мероприятий. По согласованию с командованием РВ Центр информационного обеспечения Управления гражданской авиации КНР 17 апреля опубликовал предупреждение о проведении серии испытательных пусков ракетного вооружения, которые состоялись в конце месяца. При пусках ракет "Восточный ветер-26" по мишенному полигону Коэрла в пустыне Такла-Макан использовались подготовленные позиции на космодроме Цзюцюань. В результате была проверена надежность ракетных двигателей при дальности полета 1926 километров.

8 мая подразделение РВ НОАК провело успешное испытание БРСД "Восточный ветер-26", запущенной из неизвестного ранее района боевого патрулирования в провинции Ляонин. В этом пуске была проверена способность ракеты поражать цели на дальности более 2500 километров. При стабильной работе двигателей первой и второй ступеней БРСД гарантированно решают боевые задачи в пределах "второй линии островов".

Эти испытания были частью учений РВ и ПВО НОАК, в которых отрабатывались скрытное выдвижение в район пуска и покидание стартовых позиций, обнаружение баллистической цели, определение ее траектории, воздействие на системы активного радиолокационного наведения ГЧ при помощи средств РЭБ.

На фотографиях с мест падения первых ступеней ракет видно, что на корпусах нанесены буквенно-цифровые обозначения E/ADF-26. Буквы Е и А подразумевают, что боевая часть ракеты предназначена для производства мощного электромагнитного импульса. Буквы DF подтверждают, что это ракета "Восточный ветер", а цифры указывают на порядковый номер модели.

С учетом характера ГЧ "Восточный ветер-26" можно предположить, что китайские специалисты планируют использовать баллистические ракеты для борьбы с мощными и помехозащищенными РЛС вероятного противника, для вывода из строя систем РЭБ корабельного и авиационного базирования. Согласно тактическому замыслу РВ НОАК серия подрывов "электромагнитных" ГЧ позволит гарантированно "перегрузить" системы электропитания и другие цифровые компоненты. Очевидно, что основными целями в случае вооруженного конфликта станут авианосные ударные группировки ВМС США и объекты военной инфраструктуры в Японии и Южной Корее, прикрываемые ЗРС MIM-104D/E PAC-2 и MIM-104F РАС-3. Вполне вероятно, что успешные испытания китайцами ракетного вооружения убедили нового президента РК Мун Чжэ Ина в правильности отказа от размещения батареи ПРО. Шанс на применение вооруженной силы со стороны КНР ничтожно мал, поскольку может быть только ответом на агрессию РК или США.

Как сообщает китайский специалист в области ракетного вооружения Ян Чэнцзюнь, подразделения РВ НОАК в 2017 году еще неоднократно проведут испытания ракет этой модели для подтверждения заявленных характеристик. Ключевым для "Восточного ветра-26" является требование доставки в заданный район трех разделяющихся маневрирующих ГЧ по 500 килограммов каждая, при этом суммарный вес трех ГЧ в ядерном исполнении варьируется от 1300 до 1800 килограммов.

По информации китайских источников, в апрельских и майских пусках была проверена способность маневрирующих ГЧ изменять высоту полета на скоростях от 12 до 18 Маха. Кроме того, подтверждена высокая точность маневрирующей ГЧ – коэффициент вероятного отклонения составляет около 25 метров. Соответственно подразделения РВ НОАК могут наносить высокоточные удары по объектам и корабельным группировкам противника.

20 мая проведены испытания БРСД "Восточный ветер-16" с кассетной ГЧ. Вероятно, новая модификация имеет обозначение "Восточный ветер-16С", поскольку модификация "А" предназначена для ударов по наземным целям (взлетно-посадочные полосы, командные пункты, РЛС, ЗРС), тогда как модификация "В" предназначена для уничтожения подземных укрепленных объектов (ангаров для хранения авиатехники, топлива, боеприпасов, центров управления и связи). Анализ фото позволяет установить отличие между модификациями "А" и "В" – разная длина головной части.

По оценкам американских военных инженеров, в случае массированного удара китайских баллистических ракет (около 300 единиц) по "Кадене", крупнейшей базе ВВС США в Японии, на восстановление основных элементов аэродромной инфраструктуры понадобится около 45 суток. Следует отметить, что средняя стоимость БРСД "Восточный ветер-16, -21" составляет около 100 миллионов юаней за единицу.

Бюджетный японский ответ

В Японии работают над созданием дальнего рубежа ПРО на основе американской системы Aegis Ashore, которая состоит их РЛС Х-диапазона AN/SPY-1D и вертикальных пусковых установок (ВПУ) Мk41. По оценкам китайских специалистов, чтобы прикрыть страну, Токио необходимо развернуть как минимум два комплекса Aegis Ashore с тремя ВПУ по восемь ракет в каждой, а РЛС будет обеспечивать всеракурсный обзор. Следует отметить, что Aegis Ashore, которую будет разворачивать Япония, отличается от THAAD следующими особенностями:

полностью стационарная система с возможностью раздельного размещения РЛС и ВПУ;

более высокая надежность и эффективность РЛС AN/SPY-1D;

использование как современных ракет-перехватчиков Standard Missile (SM) 3 Block 1A,1B,2A, так и перспективных Block 4C;

возможность размещения ЗУР SM 2, ПКР большой дальности SM 6 и даже КР типа "Toмагавк".

Кроме многофункциональности и надежности, еще одним аргументом для японcких военных в пользу выбора Aegis Ashore стала ее стоимость. Цена экспортной версии THAAD "плавает" от 934 миллионов до 1,12 миллиарда долларов. Комплект Aegis Ashore обойдется всего в 717 миллионов. При выборе THAAD силам самообороны Японии (ССЯ) пришлось бы приобретать шесть таких комплексов, тогда как при покупке Aegis Ashore можно обойтись двумя.

С учетом того, что системы ПРО РК и Японии создаются на американской базе и под руководством США, очевидно: даже одна батарея THAAD на Корейском полуострове будет выступать как передовая РЛС обнаружения пуска, что необходимо ССЯ для своевременного принятия баллистических целей на сопровождение и наведение ракет-перехватчиков.

Китайские военные специалисты также внимательно наблюдают за процессом перевооружения эсминцев УРО типа "Конго" морских ССЯ и строительства новых по проекту 27DD, оснащаемых ракетами-перехватчиками Standard Missile 3 Block 2A. Именно эти эсминцы должны сформировать морской рубеж ПРО Японии и защитить от ракетного нападения ВМБ и корабельные группы МССЯ.

Справка "ВПК"

БРСД "Восточный ветер-26": диаметр корпуса – 1,41 метра, длина – 14 метров. Стартовый вес – не более 20 тонн. Максимальная дальность пуска – 5000 километров.

Максим Казанин, кандидат политических наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" выпуске № 24 (688) за 28 июня 2017 года