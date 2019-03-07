The Washington Examiner: у НАТО достаточно боевых кораблей, но европейцы не хотят размещать их там, где надо

Автор статьи в американском издании не сомневается в том, что европейские союзники США по НАТО должны беспрекословно выполнять все команды из Вашингтона, и у него вызывает раздражение их откровенное нежелание отправлять в Черное море свои военные корабля для сдерживания «агрессии Владимира Путина на Украине»,как он пишет. Причины этого нежелания он объясняет столь же категорично.

Когда речь заходит об интересах Соединенных Штатов в области безопасности в Европе, Пентагон вынужден уравновешивать военные потребности с необходимостью более активного участия стран-членов НАТО.

Этот вопрос вновь становится актуальным после слушаний в Сенате, в ходе которых самый высокопоставленный американский офицер в Европе призвал к тому, чтобы под его командование передали больше единиц военной техники. Генерал Кертис Скапаротти (Curtis Scaparrotti), который является верховным главнокомандующим силами НАТО, заявляет, что ему необходимо больше разведывательных кораблей, а также еще два эсминца в дополнение к уже четырем существующим. Скапаротти был откровенен во время своего общения с сенаторами. "Пока я еще недоволен тем потенциалом сдерживания, который мы имеем в Европе", - сказал он.

Основной вопрос не в том, что Скапаротти нужны еще два американских корабля, а в том, чтобы союзники по НАТО, в соответствии с требованиями Соединенных Штатов, предоставили в его распоряжение свои собственные корабли. Центральная проблема заключается в том, что страны-члены НАТО, в целом, продолжают ограничивать возможности американского генерала по размещению их эсминцев там, где они ему необходимы. Проще говоря, в Черном море. Только Соединенные Штаты и Британия регулярно направляют туда свои корабли.

Черное море является ключевым элементом потенциала сдерживания России, тогда как непрекращающаяся агрессия Владимира Путина на Украине представляет собой стратегический испытательный полигон для вариантов ответа на нее НАТО. Именно поэтому Соединенные Штаты поступают правильно, увеличивая свое военно-морское присутствие в Черном море. Однако вопрос о том, что европейские члены НАТО могли бы заполнять существующий пробел, вообще не обсуждается.

Если не считать Соединенные Штаты, то военно-морские силы Франции уступают только Королевскому военно-морскому флоту Великобритании. Недавно президент Франции Эмманюэль Макрон, продемонстрировав свою смелость, занял более жесткую позицию в отношении России, и теперь, продолжая действовать в том же духе, он вполне может направить определенное количество кораблей различного класса в Черное море. Однако и другие государства способны сделать намного больше. Что касается фрегатов, оснащенных системой противовоздушной обороны, - они являются предметом главной озабоченности, когда речь идет о противостоянии российскому потенциалу - то, например, испанские корабли класса "Альваро де Басан" (Alvaro de Bazan) и немецкие корабли класса "Заксен" (Sachsen) обладают весьма значительными возможностями. Италия тоже имеет в своем распоряжении современные фрегаты, которые она разработала параллельно с французскими военно-морскими силами.

Существует большое количество военных кораблей стран НАТО, обладающих отличными возможностями, однако в настоящее время их не используют. Они должны присутствовать в Черном море для сдерживания России. Однако проблема состоит в том, что упомянутые выше государства отказываются вносить свой вклад. Они предпочитают избегать тех действий, которые могут вызвать раздражение у Путина. И поэтому они предпочитают переложить тяжелую работу НАТО по решительному сдерживанию на плечи Соединенных Штатов и Британии.

Эту ситуацию нужно менять.

Если Соединенные Штаты продолжают заполнять лакуны в том, что касается размещения кораблей, то, разумеется, и их союзники должны делать то же самое. Президент Трамп должен потребовать, чтобы европейские союзники взяли ответственность на себя. Они могут и должны это сделать. Америка не может все время заполнять существующие пробелы.

Том Роган (Tom Rogan)

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