Роскосмос прорабатывает варианты полета в космос роботов на платформе F.E.D.O.R. как на "Союзе", так и на "Федерации"

Москва. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Госкорпорация "Роскосмос" изучает необходимость запуска в космос робота на платформе F.E.D.O.R. не только на создаваемом корабле "Федерация", но и на "Союзе", сообщил журналистам советник главы Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

"F.E.D.O.R. - это целая платформа, на основе которой будут сделаны несколько робототехнических систем. Та модификация, которая полетит на "Федерации", - это одна история, мы прорабатываем этот вопрос и планируем. Касательно полета на "Союзе", в настоящее время этот вопрос прорабатывается в рамках пускового графика, который нам предстоит", - сказал А.Блошенко.

Он отметил, что, если будет принято решение о запуске робота на "Союзе", на космодроме Байконур будет отработан формат этого полета.

"Это два отдельных "Федора" - под "Союз" и "Федерацию" - по обоим формат реализации проектов прорабатывается", - сказал А.Блошенко.

"Федерация" - многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения. Его разработку ведет ПАО "РКК "Энергия" им. С.П.Королева".

Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

В частности, возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.

Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до одного года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 т (19 т при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 т. Длина "Федерации" - 6,1 м.

Для выведения корабля на околоземную орбиту планируется использовать ракету-носитель среднего класса "Союз-5", получившую название "Иртыш", головным разработчиком которой также является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы. Пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году.

Недавно стало известно, что корабль получит другое имя. Ранее глава Роскосмоса Д.Рогозин сообщил, что испытания корабля пройдут в 2022-2025 годах.

В феврале Д.Рогозин сообщил, что "Роскосмос" активизировал работы по взаимодействию космонавтов с антропоморфным космороботом.

В 2017 году генконструктор по пилотируемым системам и комплексам "Роскосмоса" Евгений Микрин сообщил, что первым пилотом нового российского космического корабля "Федерация" будет робот "Федор".

В ноябре 2016 года сообщалось, что специалисты РКК "Энергия" будут участвовать в создании робота, который может отправиться в космос на пилотируемом транспортном корабле (ПТК) нового поколения "Федерация". "Устройство будет создано на базе робота F.E.D.O.R. (Final Experimental Demonstration Object Research), разработчики - НПО "Андроидная техника" и Фонд перспективных исследований", - говорилось в сообщении пресс-службы корпорации.

По информации пресс-службы, генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев принял решение для работы над проектом сформировать на базе одного из научно-технических центров корпорации рабочую группу, которая, в том числе, определит спектр применения робота. Курировать эту работу будет генеральный конструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин.

"Участие в проекте по созданию космического робота на базе FEDOR выведет нас на новый уровень развития робототехнических технологий", - цитирует пресс-служба В.Солнцева.

В РКК "Энергия" с 2009 года с участием Центрального научно-исследовательского института робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) ведутся работы по созданию адаптивного программируемого робота функционально-антропоморфного типа.

В 2016 году корпорация в кооперации с ЦНИИ РТК и НПО "Андроидная техника" выиграла конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию робота космического назначения "Косморобот" для перспективных космических объектов. "Его опытная эксплуатация планируется в 2020-2024 гг. в составе научно-энергетического модуля российского сегмента Международной космической станции", - говорилось в сообщении.

В составе комплекса - мобильный робот, пульты управления, средства интеграции и наземный сегмент, информирует пресс-служба.