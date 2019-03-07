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07.03.2019
ТАСС

РАН обсудит со специалистами NASA совместный проект по изучению Венеры

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Визуализация поверхности Венеры
Визуализация поверхности Венеры.
Источник изображения: © NASA/JPL

Научный руководитель Института космических исследований академик Лев Зеленый назвал это "чисто научным проектом"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США обсудят совместные научные проекты в Вашингтоне на следующей неделе. Об этом сообщил в среду на заседании Президиума РАН научный руководитель Института космических исследований академик Лев Зеленый.

"На следующей неделе состоятся переговоры РАН и NASA в Вашингтоне по поводу совместного российско-американского проекта по исследованию Венеры - это чисто научный проект", — сказал он.

Ранее президент РАН Александр Сергеев сообщал, что Российская академия наук и Национальная академия наук США в середине марта 2019 года планируют подписать новое соглашение о сотрудничестве. Последний раз соглашение обновлялось в 2013 году. Документ планировалось подписать во время визита Сергеева в Вашингтон в декабре 2018 года, однако поездка не состоялась.

Международное сотрудничество

Член Президиума РАН Владимир Фортов призвал выстраивать сотрудничество с коллегами из США и других стран в рамках так называемых мегапроектов, подобных Международной космической станции (МКС).

"Есть направления, где США и коллеги из других стран хотят сотрудничать. Это к примеру, МКС. Я бы назвал МКС мегапроектом, и таких проектов можно придумать много", — сказал Фортов в среду на заседании президиума РАН.

В то же время вице-президент РАН Юрий Балега отметил, что необходимо оптимизировать расходы на участие в международных проектах.

"Традиционно за последние десятилетия инициатива по вступлению в международные проекты мега-сайенс принадлежит физикам-ядерщикам и Курчатовскому институту. Например, рентгеновский лазер на свободных электронах стоит €1,5 млрд, и мы платим за участие почти €400 млн. Стоимость экспериментального термоядерного реактора ИТЭР достигает €18 млрд или более, и мы за участие также платим взнос, <…> было бы правильно проанализировать с нашими ведущими организациями и ведомствами целесообразность расширения списка таких проектов и вступления в такие организации", — сказал вице-президент РАН.

Он добавил, что недавно РАН скорректировала список международных организаций, членом которых она является: членство в 12 из них было прекращено, в 42 РАН сохранила свое участие. "В прошлом году мы заплатили $1,5 млн членских взносов в эти организации", — отметил Балега.

Ранее РАН подготовила и представила в Минфин Р. Ф. предложения, согласно которым предлагается увеличить расходы на международную деятельность академии в 80 раз — до 500 млн рублей в год.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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