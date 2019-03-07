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07.03.2019
Интерфакс-АВН

Помпео обсудил с главами МИД Великобритании и Франции Иран и Сирию - госдеп

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Госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМД
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия США в договоре о РСМД.
Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Вашингтон. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в состоявшихся накануне телефонных беседах с главами МИД Великобритании Джереми Хантом и Франции Жан-Ив Ле Дрианом обсудил ближневосточные проблемы, в частности, Иран и Сирию, сообщил американский госдепартамент.

С британским коллегой М.Помпео обсудил "глобальные приоритеты, включая вредоносное поведение Ирана", а также "обеспечение прогресса в Сирии и денуклеаризацию КНДР".

В беседе с главой МИД Франции госсекретарь США коснулся "глобальных мер по борьбе с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая структура), особенно в Ираке и Сирии".

"Помпео также отметил усилия Франции по противостоянию поддерживаемой Ираном террористической деятельности в Европе и на Ближнем Востоке", - говорится в поступившем в "Интерфакс" сообщении госдепартамента.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

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Страны
Великобритания
Ирак
Иран
КНДР
Россия
Сирия
США
Франция
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