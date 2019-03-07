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07.03.2019
Интерфакс-АВН

Американский ракетный эсминец после визита в германский порт вновь вышел на патрулирование на Балтике

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Эсминец ВМС США Gravely
Эсминец ВМС США Gravely.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Eric Tretter/Public domain/Wikimedia commons, архив

Лондон. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)), оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", во вторник, завершив визит в германский порт Росток, вновь вышел на патрулирование в Балтийское море, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

По их сведениям, в настоящее время американский ракетный эсминец идет в восточном направлении в район центральной Балтики.

Как сообщалось, 26 февраля американский эсминец, пройдя пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря. В настоящее время "Грейвли" является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, в которую также входят польский фрегат "Генерал Казимир Пулавский" и германский танкер "Шпессарт" (FGS Spessart).

Эсминец "Грейвли" может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он также оснащен системой противоракетной обороны "Иджис".

Это уже второй заход эсминца "Грейвли" в Балтийское море в текущем году. В январе корабль находился там в общей сложности 19 дней.

Сразу после очередного захода американского эсминца в Балтийское море в конце февраля его взяли на сопровождение корабли ВМФ России. В Национальном центре управления обороной РФ "Интерфаксу" сообщили, что "назначенными силами и средствами Балтийского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем".

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Иджис
Проекты
NATO
БФ
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