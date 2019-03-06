Корабельному авиационному истребительному полку Северного флота присвоят имя Героя России Тимура Апакидзе

Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".

Москва. 5 марта ИНТЕРФАКС - Возрождённому несколько лет назад корабельному авиационному истребительному полку Северного флота предложено присвоить имя Героя России Тимура Апакидзе.

С такой инициативой выступили ветераны морской авиации, ее поддержало командование Северного флота, сообщает во вторник пресс-служба СФ.

"На Северном флоте состоялись памятные мероприятия, посвящённые 65-летию со дня рождения легендарного палубного лётчика, Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе", - говорится сообщении. Так, в главной базе флота Североморске командный состав объединения ВВС и ПВО Северного флота и лётчики корабельных истребительных авиаполков возложили венки и цветы к бюсту героя и почтили его память минутой молчания.

Тимур Апакидзе стал первым палубным лётчиком-истребителем Северного флота, удостоенным высшего звания - Герой Российской Федерации. 26 сентября 1991 года он первым из строевых лётчиков совершил посадку истребителя Су-27К на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". В 1990-е годы Т.Апакидзе всячески способствовал сохранению палубной истребительной авиации ВМФ России, отмечается в сообщении.

Всего за летную службу Т. Апакидзе совершил более 230 посадок на палубу авианесущего крейсера. Его общий налет составил 3500 часов. Легендарный морской лётчик освоил 13 типов самолетов.