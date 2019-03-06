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06.03.2019
Интерфакс-АВН

Корабельному авиационному истребительному полку Северного флота присвоят имя Героя России Тимура Апакидзе

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Истребители Су-33 и МиГ-29К
Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
Источник изображения: Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

Москва. 5 марта ИНТЕРФАКС - Возрождённому несколько лет назад корабельному авиационному истребительному полку Северного флота предложено присвоить имя Героя России Тимура Апакидзе.

С такой инициативой выступили ветераны морской авиации, ее поддержало командование Северного флота, сообщает во вторник пресс-служба СФ.

"На Северном флоте состоялись памятные мероприятия, посвящённые 65-летию со дня рождения легендарного палубного лётчика, Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе", - говорится сообщении. Так, в главной базе флота Североморске командный состав объединения ВВС и ПВО Северного флота и лётчики корабельных истребительных авиаполков возложили венки и цветы к бюсту героя и почтили его память минутой молчания.

Тимур Апакидзе стал первым палубным лётчиком-истребителем Северного флота, удостоенным высшего звания - Герой Российской Федерации. 26 сентября 1991 года он первым из строевых лётчиков совершил посадку истребителя Су-27К на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". В 1990-е годы Т.Апакидзе всячески способствовал сохранению палубной истребительной авиации ВМФ России, отмечается в сообщении.

Всего за летную службу Т. Апакидзе совершил более 230 посадок на палубу авианесущего крейсера. Его общий налет составил 3500 часов. Легендарный морской лётчик освоил 13 типов самолетов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-27
Су-33
Проекты
1143 Кречет
СФ
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