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06.03.2019
Интерфакс-АВН

Авианосец "Шарль де Голль" отправился в Восточное Средиземноморье для операций против ИГ - СМИ

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Авианосец R91 "Шарль де Голль"
Авианосец R91 "Шарль де Голль".
Источник изображения: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62269

Париж. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Французский атомный авианосец "Шарль де Голль" после ремонта направился в Восточное Средиземноморье для участия в операциях против террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает во вторник французское радио.

По его данным, после того, как корабль завершит свою миссию в Средиземноморье, он отправится в Индийский океан, а затем - в Азиатско-Тихоокеанский регион. Планируется, что уже в июле авианосец вернется во Францию.

Отмечается, что "Шарль де Голль" примет участие в нескольких военных учениях, в частности, в совместных маневрах Франции с Индией.

В ноябре прошлого года авианосец был передан ВМС Франции после ремонтных работ, которые продолжались 18 месяцев на военно-морской базе в Тулоне. С осени французские военные проводили проверку всех систем.

В 2016 году "Шарль де Голль" уже участвовал в операциях против боевиков террористической группировки ИГ в Ираке и Сирии.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Индия
Ирак
Россия
Сирия
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
Проекты
Авианосец
Военные учения
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