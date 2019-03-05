Тезисы директора по особым поручениям "Рособоронэкспорта" Сергея Гореславского на конференции в ВАГШ

2 марта 2019 года в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации прошла военно-научная конференция, посвященная развитию военной стратегии в современных условиях. На конференции также выступил директор по особым поручениям АО "Рособоронэкспорт" Сергей Степанович Гореславский с докладом "Торговля вооружениями как инстурмент политического влияния на международной арене". Предлагаем ознакомиться с тезисами выступления.

Директор по особым поручениям АО "Рособоронэкспорт" Сергей Гореславский и директор Центра АСТ Руслан Пухов в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (c) bmpd

Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами как одна из важнейших сфер государственной деятельности обладает уникальной особенностью, а именно - универсализмом воздействия на внешнюю среду, являясь одновременно инструментом продвижения внешнеполитических, военно-политических, экономических и коммерческих интересов страны. Кроме того, ВТС с иностранными государствами и торговля вооружениями как важнейшая его составляющая, имеет важное, а зачастую - критически важное значение для поддержания и развития технологического потенциала государства, осуществляющего ВТС.

Более того, в последнее время возрастает такая еще недавно казалось бы второстепенная сторона этой области, как создание репутационного капитала государства и его национальной экономики. В этой связи несколько неожиданным следствием успешного осуществления военно-технического сотрудничества с иностранными государствами является также наращивание потенциала "мягкой силы" государства. Нетрудно заметить, что российские успехи последних лет на мировом рынке вооружений вносят весомый вклад в укрепление ее образа как развитой в экономическом, технологическом и промышленном отношении, независимой во внешней политике и сильной в военном плане державы. Создание позитивного имиджа России повышает ее аттрактивность для потенциальных партнеров по ВТС и, следовательно, конкурентоспособность российской продукции военного назначения на мировом рынке вооружений и военной техники. Таким образом, конкурентоспособность государства в области ВТС и ее имидж находятся в диалектической взаимосвязи.

Что касается США и мирового рынка вооружений, то в продвижении своей продукции военного назначения США всемерно используют любые рычаги и средств, включая прямое политическое и экономическое давление как на покупателей, так и на экспортеров, рассматриваемых в качестве конкурентов. Если у импортеров возникает желание приобретения ВВТ неамериканского производства (прежде всего российского), то на них может быть оказано и прямое давление. Именно в таком ключе было выдержано, например, заявление министра обороны США Д.Рамсфельда ещё в 2005 году. Приведу лишь небольшую цитату: "Не могу представить себе, зачем Венесуэле нужны сто тысяч автоматов АК-47, которые она собирается закупить у России? Я надеюсь, что Венесуэла не купит эти автоматы. Не могу даже предположить, в чем могла бы быть польза от этой покупки". Поняв, что ВТС России и Венесуэлы не зависит от "беспокойства" Вашингтона, в октябре 2006 г. США прямо заявили о возобновлении оказания военной помощи ряду стран Латинской Америки, за исключением Венесуэлы.

События сегодняшнего дня вокруг Венесуэлы показывают, во-первых, что США, как мы видим, уже давно вынашивали планы и реализовывают их поэтапно, по оказанию прямого, вплоть до силового, давления, на легитимный, но неугодный им режим Чавеса-Мадуро и, во-вторых, совершенно очевидно, что своевременно поставленный в Венесуэлу широкий спектр российского вооружения и военной техники служит серьезным сдерживающим фактором для внешних угроз, обеспечивая высокий уровень обороноспособности суверенного государства.

Таким образом, поскольку торговля вооружениями является инструментом долгосрочного влияния, то наши конкуренты, и прежде всего США, открыто используют макиавеллистский принцип "цель оправдывает средства".

Наиболее ярким и неприкрытым проявлением недобросовестной конкуренции со стороны США являются так называемые американские санкции, носящие исключительно односторонний, экстерриториальный и противозаконный с точки зрения международного права характер, Это форменный политический и экономический "бандитизм" на международной арене. Упомянутые выше результаты ВТС РФ, достигнутые в условиях нарастающего санкционного давления, стали возможными благодаря высокому профессиональному уровню и огромным усилиям всех сотрудников во всех организациях, вовлеченных в процесс ВТС и, конечно, эффективной государственной поддержке. Трудно переоценить здесь роль Министерства обороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Министерства иностранных дел России и, конечно, высшего руководства страны.

В целом, подводя итог, следует сказать, что российская сторона главную задачу торговли вооружениями в современных условиях видит, как ни парадоксально это звучит, в сохранении мира и стабильности в конкретной стране, в регионе, и в мире в целом. Такое видение вырастает из понимания необходимости создания/поддержания паритета силы. Когда существует силовой/военный паритет, то конфликтные ситуации скорее разрешаются дипломатическим и политическим путем. Хотя, конечно, нельзя питать иллюзий относительно того, что даже если существует реальный паритет, то это может стать определяющим фактором предотвращения локального вооруженного конфликта.