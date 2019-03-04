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04.03.2019
Интерфакс-АВН

Российско-турецкие договоренности по сирийскому Идлибу до сих пор выполнены не полностью - Лавров

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Сергей Лавров
Сергей Лавров.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Россия настраивает Турцию на выполнение договоренностей по Идлибу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью кувейтскому информационному агентству КУНА.

"Настраиваем турецких партнеров на выполнение обязательств по Меморандуму о стабилизации обстановки в Идлибе от 17 сентября 2018 г. Важно, чтобы под предлогом соблюдения согласованного с Турцией режима прекращения боевых действий не происходило дальнейшее усиление террористического присутствия", - сказал С.Лавров.

"Пока же положения документа, предусматривающие, в частности, создание демилитаризованной зоны и вывод из нее всех радикалов и тяжелого вооружения, не полностью реализованы", - подчеркнул министр.

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.

28 января С.Лавров заявил, что присутствие террористов "Ан-Нусры" в Идлибе противоречит договорённостям России и Турции о создании демилитаризованной зоны. "Террористическое гнездо, сохраняющееся в Идлибе, - это очевидный факт. Наши сирийские коллеги подтвердили свою приверженность устранению этого террористического очага", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Да, мы готовы предпринимать действия, которые предусмотрены были российско-турецким соглашением по Идлибу, включая создание демилитаризованной зоны вокруг зоны безопасности. Но то, что сейчас там "ан-Нусра" и ее новая инкарнация - "Хайат Тахрир аш-шам" (запрещена в РФ - ИФ) по сути дела захватили большую часть территории, конечно, не соответствует доверенностям, достигавшимся для решения проблемы идлибского района безопасности", - подчеркнул министр.

По его словам, Россия и Турция работают над поиском путей решения стабилизации ситуации в Идлибе. "Турецкие коллеги вместе с российскими военными работают над возможными путями преодоления этой ситуации. Всем понятно, что там не будет сохраняться террористический очаг, постоянно он там сохраняться не может", - сказал С.Лавров.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Кувейт
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Лавров Сергей
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