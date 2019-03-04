Автоматы АК-200 и танки Т-90: Россия демонстрирует свое лучшее оружие (National Interest, США)

Танки Т-90 и самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" (в центре) во время динамической экспозиции на выставке «Армия России – завтра» в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинке.

От танков и до систем противовоздушной обороны - Россия представила на IDEX-2019 одну из самых амбициозных линеек своей продукции за последние несколько лет. России еще только предстоит достичь существенного прогресса на прибыльном рынке Персидского залива, где крупные контракты как правило достаются США. Получится ли у России привлечь внимание импортеров из стран Персидского залива?

Москва надеется на крупные сделки со странами Ближнего Востока

С 2010 года "Рособоронэкспорт" достиг больших успехов в вопросе выхода на рынок вооружений Юго-Восточной Азии. Между тем некоторые части Ближнего Востока представляют собой гораздо более проблемный ландшафт. В частности, "Рособоронэкспорту" еще только предстоит достичь существенного прогресса на прибыльном рынке Персидского залива, где крупные контракты на покупку систем вооружений все еще как правило достаются США.

Поскольку российские экспортеры оружия прилагают совместные усилия для того, чтобы пробиться на рынок Персидского залива, лучшей возможностью прорекламировать свою продукцию для них является самая масштабная на Ближнем Востоке выставка вооружения и оборонной промышленности (IDEX), которую раз в два года организуют Объединенные Арабские Эмираты.

От танков и до систем противовоздушной обороны - Россия представила на IDEX-2019 одну из самых амбициозных линеек своей продукции за последние несколько лет. Получится ли у России привлечь внимание импортеров из стран Персидского залива? Что именно Россия продемонстрировала на этой выставке?

Центральным элементом российской экспозиции стал новый зенитный комплекс корабельного базирования. Генеральный директор "Рособоронэкспорта" выразил оптимизм по поводу его конкурентоспособности на рынке: ""Панцирь-МЕ" может быть установлен на большинство российских кораблей и отлично подходит для оснащения кораблей постройки других стран. Уверен, у него большое экспортное будущее в странах арабского Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Поскольку он оснащен уникальной "полностью автоматизированной" артиллерийской системой двойного назначения дальностью до 15 километров, производитель утверждает, что "Панцирь-МЕ" - это первая оборонительная система морского базирования подобного типа.

Более традиционное артиллерийское решение приняло форму боевого модуля с 57-миллиметровой пушкой АУ220М "Буревестник", который способен выпускать по 80 кумулятивных или бронебойных снарядов в минуту. Проанализировав то, в каком направлении, по мнению экспертов "Рособоронэкспорта", развиваются рынки Ближнего Востока и Латинской Америки, производитель постарался сделать акцент на том, что "Буревестник" можно будет устанавливать на некоторые российские военные суда.

Главное предложение России по танкам - это Т-90МС, модернизированный экспортный вариант боевого танка Т-90, который был главным представителем российской тяжелой техники в 2011 году. Как писало издание National Interest, этот танк оснащен новым дисплеем, новой системой камер, обеспечивающей обзор в 360 градусов, более мощным дизельным двигателем В-92С2Ф в 1130 лошадиных сил и усовершенствованной системой динамической защиты.

Однако такие усовершенствования стоят дорого. В то время как более ранние экспортные варианты Т-90 стоят 2,5-3,5 миллиона долларов, Т-90МС стоит уже 4,5 миллиона долларов. В отличие от своих более доступных по цене предшественников Т-90МС представляет собой попытку России попасть в более высокий сегмент рынка тяжелого вооружения. Египет и Кувейт уже готовятся к подписанию контрактов на покупку Т-90МС, что российские экспортеры, несомненно, истолкуют как признак интереса рынка к их продукции.

Главное предложение России в сегменте малого огнестрельного оружия - это серия АК-200, то есть ряд вариантов АК-12, которые были разрешены к экспорту менее чем за неделю до выставки IDEX-2019. В эту серию попали шесть автоматов - от АК-200 до АК-205 - у которых есть компактные и полноразмерные варианты с тремя доступными калибрами: 7.62x39 миллиметров, 5.45x39 миллиметров и 5.56x45 миллиметров.

На выставке также были представлены новые самоподрывающиеся беспилотники "КУБ-БЛА", тоже произведенные концерном "Калашников". ""КУБ-БЛА" предназначен для поражения удаленных наземных целей, - заявили представители "Калашникова" во время выставки. - Беспилотный летательный аппарат доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению с целевой нагрузки наведения". "КУБ-БЛА" - это очередной поразительный пример агрессивных попыток концерна "Калашников" выйти за пределы индустрии малого огнестрельного оружия.

Когда речь заходит о том, чтобы закрепиться на высококонкурентном и проблемном в политическом смысле рынке Персидского залива, "Рособоронэкспорт" сталкивается с множеством трудностей. Тем не менее, амбициозная российская линейка систем противовоздушной обороны и модернизированного тяжелого оружия свидетельствует о растущей уверенности в способности россиян занять более прочные позиции на передовом рынке вооружений в течение ближайших 10 лет.

Марк Эпископос - автор журнала The National Interest, младший научный сотрудник Центра национальных интересов и аспирант Американского университета.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)

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