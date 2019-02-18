Россия представит новинки вооружения и военной техники на IDEX 2019

На открывающемся в воскресенье крупнейшем военно-техническом салоне IDEX 2019 представители российской оборонки покажут лучшие свои образцы и ряд новинок.

Такой салон проходит по нечетным годам в столице Объединенных Арабских Эмиратов городе Абу-Даби. Поскольку рынок оружия на Ближнем Востоке один из крупнейших в мире, на IDEX традиционно собираются ведущие производители военной техники, вооружения и боеприпасов. Россия с самого начала работы этих салонов - с 1993 года - была и остается крупнейшим его участником.

Конечно, американские санкции свое дело сделали, осложнив показ нашей техники во всей ее красе и мощи за пределами России, тем не менее в Абу-Даби предприятия "Ростеха" - крупнейшего отечественного оборонно-промышленного холдинга - привезли много чего интересного. Многое будет выставлено на стендах "Рособоронэкспорта", являющегося основным организатором нашей экспозиции, а также на стендах различных предприятий.

"Страны Ближнего Востока и Северной Африки являются для нас крайне важными рынками, на которых мы реализуем множество проектов как в гражданских областях, так и в области военно-технического сотрудничества, - отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. - На IDEX-2019 свои разработки продемонстрируют более 50 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Всего будет представлено около тысячи экспонатов, при этом ряд образцов вооружения и военной техники мы покажем впервые".

Генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил: "Каждый раз мы показываем на выставке в Абу-Даби самые свежие позиции своего экспортного каталога. Исключением не станет и этот год. В рамках организованной компанией единой российской экспозиции представим нашим иностранным партнерам более 200 перспективных образцов для всех видов вооруженных сил. Уверен, IDEX 2019 по традиции откроет новые горизонты в ключевом для компании регионе арабского Востока, на который в 2018 году пришлась почти половина нашего объема поставок".

"Рособоронэкспорт" и НПО "Высокоточные комплексы" впервые на зарубежных выставках организуют показ корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ", который разработан и производится в Туле, в Конструкторском бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова. В выставочном павильоне уже смонтирована эта грозная установка в ее натуральном виде. Вне сомнения, она станет одной из сенсаций салона, так как ни одна страна мира ничего подобного не производит.

На стенде концерна "Калашников" будут впервые представлены автоматы АК новейшей 200-й серии. Это АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205.

Среди других новинок можно отметить боевую машину десанта БМД-4М, бронетранспортер многоцелевой десантный БТР-МДМ, гусеничный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф, зенитный ракетный комплекс "Викинг", элементы системы защиты комплекта "Ратник".

Большое внимание иностранных заказчиков, как подчеркивают представители "Рособооронэкспорта", ожидается к продукции, прошедшей проверку в реальных боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии. Такие образцы уже стали бесспорными лидерами в своих сегментах мирового рынка оружия. Это истребители Су-35 и МиГ-29М, боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52, танк Т-90С, боевая машина огневой поддержки БМПТ, противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными беспилотниками "Репеллент", а также корабли и подводные лодки с интегрированными ракетными системами "Калибр".

Салон IDEX-2019 будет работать с 17 по 21 февраля.

Сергей Птичкин