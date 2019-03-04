Окружили фрегаты: как "Дональд Кук" покидал Черное море

Видео встречи эсминца США с российским фрегатом попало в сеть

Момент встречи американского эсминца "Дональд Кук" с российским "Адмиралом Эссеном" попал на видео, которое разместили в сети. Уточняется, что это встреча произошла 1 марта. Американский корабль направлялся в Эгейское море из Одессы, где провел несколько дней. В течение этого времени на его борту произошла встреча украинского президента и представителя Госдепартамента США по Украине.

В сети разместили видео встречи в проливе Босфор корабля Соединенных Штатов "Дональд Кук" с российским "Адмиралом Эссеном". Кадры опубликовала турецкая газета Aydinlik. Там уточнили, что встреча кораблей состоялась 1 марта.

Американский эсминец покинул акваторию Черного моря 28 февраля. Как сообщалось ранее, в Эгейском море у южного входа в пролив Дарданеллы американский ракетный эсминец оказался между двух российских военных кораблей. Корабль ВМС США "окружили" российские фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

"Из Дарданелл в Эгейское море вышел "Дональд Кук", за ним через 10 минут проследовал фрегат "Адмирал Эссен", примерно в это же время американский корабль разошелся на встречных курсах с фрегатом "Адмирал Макаров", следовавшим из Средиземного моря к Черноморским проливам", - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Американский эсминец находился в Черном море с 19 февраля. Как уточнили в национальном центре управления обороной Российской Федерации, он заплыл туда в 17.00. К эсминцу направили корабли Черноморского флота ВМС России, и с того момента за его действиями следили малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", сообщили в ведомстве.

Появление американского эсминца в Черном море привлекло внимание российских политиков. ""Дональду Куку", как и любым другим кораблям США, нечего вообще делать в Черном море, а сегодня - в особенности. Каждый такой поход не только не укрепляет стабильность в регионе. Напротив, он откровенно провоцирует Киев на новые безрассудные действия, которые могут последовать в любой момент. В этом случае США будут нести равную ответственность за их последствия вместе с украинской властью", - заявил на своей странице в фейсбуке член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Его коллега Олег Морозов заявил ФАН, что прибытие американского военного корабля в Одессу является "классической игрой мускулами".

"Я не думаю, что это подготовка к какому-то реальному провокационному действию. Но, тем не менее, от этого эти действия не перестают быть провокацией", - подчеркнул сенатор.

Он обратил внимание, что Украина становится смелее в присутствии "старшего брата". При этом самих украинских военных он сравнил с "маленькими хулиганящими пацанами".

Известно, что прибывший в Черное море эсминец заходил в порт Батуми и участвовал там в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии. К тому же корабль принимал участие в маневрах с фрегатом TCG Fatih ВМС Турции.

Позже, с 25 по 27 февраля, эсминец находился в Одессе. 26 февраля на его борту встретились президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, сообщила пресс-служба администрации главы государства.

На встрече украинский лидер заявил, что американские партнеры увеличили военное присутствие в Черном море по просьбе Киева. Президент назвал такой шаг ответом на "акт агрессии против украинских кораблей".

"Очень символично, что наша встреча с американской делегацией во главе с Куртом Волкером состоялась именно на борту легендарного эсминца Donald Cook, который является очень частым гостем в Черном море", - написал позже Порошенко в своем фейсбуке.

Он назвал визит американских судов в Одессу яркой демонстрацией "уникального сотрудничества" Киева и Вашингтона, а встречу с представителем Госдепартамента "важным сигналом Кремлю".

"Первое - что Крым является украинским. Второе - что свобода судоходства в регионе будет обеспечена как гарантированная конвенцией ООН по морскому праву, что украинско-американское партнерство едино как никогда", - обратил внимание украинский лидер он.

Волкер, в свою очередь, пообещал, что США "будут всегда стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии". Таким образом он выразил поддержку американской стороной свободы судоходства.

До февральского визита "Дональд Кук" заходил в Черное море в этом году еще 19 января. "[Корабль] начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января для проведения в Черном море операций по обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности", - отметили в ВМС США.

Он направлялся в порт Батуми, чтобы провести там совместные учения со Службой береговой охраны Грузии.

Прибытие эсминца, по ожиданиям капитана корабля Мэттью Пауэла, должно было продемонстрировать оперативную совместимость Военно-морских сил в обеспечении безопасности в регионе. Корабль покинул черноморскую акваторию спустя девять дней после прибытия.

Лидия Мисник