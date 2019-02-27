Морской Волкер

Военный историк Дмитрий Болтенков – о том, зачем эсминец США "Дональд Кук" зашел в Черное море

Одним из медийных событий "Крымской Весны" 2014 года стало шествие украинских летчиков по полосе аэродрома Бельбек с флагами времен СССР и криками "Америка с нами". Это стало забавной картинкой, и собственно говоря, больше ничем.

После провокации украинских Военно-морских сил в Керченском проливе 25 ноября 2018 года США пообещали в ответ усилить свое военное присутствие в акватории Черного Моря. И вот три месяца спустя американский эсминец DDG75 "Дональд Кук" прибыл в Одессу.

Это уже второй визит "Кука" в Черное Море. Первый состоялся в конце января, корабль посетил порт Батуми. Теперь же пришла очередь и украинского порта Одесса. Как обычно бывает в таких случаях, группа поддержки со стороны Черноморского флота в лице ракетного корабля "Орехово-Зуево" и разведывательного корабля "Иван Хурс" Кука встретила и сопроводила. В этот раз Черноморский флот порадовал "дорогого гостя" своими новейшими кораблями.

Для Кука это уже шестой визит в Черное море за последние пять лет. Корабль как бы коллекционирует допустимые в мирное время способы российского военного воздействия. По нему уже работали радары наведения берегового ракетного комплекса "Бастион", его облетали самолеты разведчики.

26 февраля, на борту "Кука" проходил большой прием с участием президента Украины Петра Порошенко, ряда его министров, некоторых послов и кандидатов в президенты. Все-таки в стране идет предвыборная кампания. Представитель США Курт Волкер так объяснил приход Дональда Кука: "Наш визит – это укрепление нашего партнерства и поддержка принципов свободы судоходства в Черном море". Порошенко в своем Facebook также отписался на тему, что визит демонстрирует "украинско-американское партнерство единое, как никогда, и мы эффективно сотрудничаем во всех сферах, в том числе, оборонной". Украинский президент добавил, "что свобода мореплавания в регионе будет обеспечена и гарантирована конвенцией ООН по морскому праву". Можно подумать, что кто-то эту свободу мореплавания ограничивает – выполняйте ее требования, и не будет никаких проблем!

Достаточно любопытно, что в этот же день в Балтийское море вошел систершип "Кука" – эсминец DDG-107 "Грейвли". ВМС США уже не в первый раз демонстрируют свой флаг вблизи зон напряженности у берегов России. Причем это происходит одновременно в двух разных регионах.

Необходимо заметить, что у американцев есть некоторый "бзик" на тему свободы мореплавания. В годы противостояния Варшавского Договора и НАТО между кораблями ВМС США и ВМФ Советского Союза зачастую шло жесткое противостояние. В конце концов СССР и США заключили соглашение о мерах безопасности военного кораблевождения. В 1982 году Советский Союз изменил ряд своих морских границ.

Такое изменение США восприняли как угрозу Конвенции о свободном мореплавании и предприняли ряд попыток "мирного прохода" военных кораблей через такие воды. Так, весной 1987 года был инцидент между крейсером "Арканзас" и пограничными кораблями КГБ СССР в Авачинском заливе. Безусловно, самым известным инцидентом стали события 12 февраля 1988 года. В этот день советские корабли "Беззаветный" и "СКР-6" пошли на таран американских крейсера "Йорктаун" и эсминца "Керон". Кстати, данное событие произошло как раз в Черном море, и, что удивительно, у берегов Крыма. Полуостровом почему-то всегда очень интересовались американские военные корабли.

В дальнейшем США попыток "мирного прохода" более не устраивали, впрочем, настали более "теплые времена". Пять лет назад границы территориальных вод России в Черном море сильно изменились. США их не признают. Казалось бы, если идти на принцип, иди к Крыму. Но зачем оно надо – раздражать русских? Может же и таран случиться, как в было в феврале 1988 года или в ноябре 2018 года.

И вот "Кук" мирно и очень аккуратно пришел в Одессу. По большому счету, такой громаде более никуда особо и не зайти. Политики разного калибра попиариались и пофотографировались на борту эсминца. Написали дежурные слова в Twitter и в Facebook. Дальше в программе "танцы со звездами", то есть учения "Кука" с катерами ВМС Украины. Собственно говоря, и все. Красивая медийная картинка "Америка с нами" версия 2.0.

Дмитрий Болтенков — военный историк

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