"Сигнал Кремлю": Порошенко и Волкер встретились на эсминце

Порошенко подал "сигнал Кремлю" с эсминца США

Президент Украины Петр Порошенко назвал "важным сигналом Кремлю" свою встречу со специальным представителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером, которая состоялась на борту прибывшего накануне в Одессу американского эсминца. Сам Волкер отметил, что таким образом Вашингтон поддержал свободу судоходства.

Президент Украины Петр Порошенко встретился со специальным представителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером в Одессе на борту прибывшего туда накануне эсминца ВМС США "Дональд Кук", сообщила пресс-служба администрации главы государства.

В ходе встречи украинский лидер сообщил, что американские партнеры по просьбе Киева увеличили военное присутствие в Черном море, и назвал этот шаг ответом на "акт агрессии против украинских кораблей".

"Очень символично, что наша встреча с американской делегацией во главе с Куртом Волкером состоялась именно на борту легендарного эсминца Donald Cook, который является очень частым гостем в Черном море", - написал позже Порошенко на своей странице в фейсбуке. По его словам, визит американских судов в Одессу - это яркая демонстрация "уникального сотрудничества" Киева и Вашингтона.

Порошенко также назвал встречу "важным сигналом Кремлю".

"Первое, что Крым является украинским. Второе, что свобода судоходства в регионе будет обеспечена как гарантированная конвенцией ООН по морскому праву, что украинско-американское партнерство едино как никогда", - подчеркнул он.

Волкер, в свою очередь, заверил, что США "будут всегда стоять рядом с Украиной и украинским народом на защите свободы и демократии". Таким образом, по его словам, американская сторона поддержала свободу судоходства.

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook ("Дональд Кук") вошел в Одесский морской торговый порт 25 февраля. Там он пробудет до 27 февраля, сообщает местная газета "Думская". "Эсминец пришвартовался у 16-го причала Морвокзала", - уточнили в заметке. Сообщается, что команда корабля собирается провести совместные военно-морские учения с кораблями ВМС Украины.

Член Совета Федерации Олег Морозов назвал прибытие американского военного корабля в Одессу "классической игрой мускулами", передает его слова ФАН.

"Я не думаю, что это подготовка к какому-то реальному провокационному действию. Но, тем не менее, от этого эти действия не перестают быть провокацией", - обратил внимание сенатор.

Морозов уверен, что Украина становится смелее, когда рядом "старший брат". Украинских военных он при этом сравнил с "маленькими хулиганящими пацанами".

"Войдут они в Керченский пролив при наличии американского судна или без него, если они будут вести себя не по правилам, они получат адекватный ответ. В полном соответствии с нашими законами", - предупредил сенатор.

Морозов сделал отсылку к инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда корабли ВМС Украины в нарушении конвенции ООН по морскому праву нарушили государственную границу РФ и попытались войти в территориальные воды России. Тогда ФСБ пресекла попытку и арестовала моряков, находившихся на украинских кораблях.

О том, что "Дональд Кук" второй раз с начала года вошел в Черное море, стало известно 19 февраля. Фотографии корабля опубликовало агентство Reuters. На кадрах видно, что судно проходит через пролив Босфор, попадая в Черное море.

В черноморскую акваторию военный корабль заплыл 19 февраля в 17.00, уточнили в национальном центре управления обороной Российской Федерации. К эсминцу направили корабли Черноморского флота ВМС России. С того момента действия иностранного "гостя" контролировали малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", указали в сообщении ведомства.

Появление американского эсминца в Черном море несколько насторожило Москву. ""Дональду Куку", как и любым другим кораблям США, нечего вообще делать в Черном море, а сегодня - в особенности. Каждый такой поход не только не укрепляет стабильность в регионе. Напротив, он откровенно провоцирует Киев на новые безрассудные действия, которые могут последовать в любой момент. В этом случае США будут нести равную ответственность за их последствия вместе с украинской властью", - отметил на своей странице в фейсбуке член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

До этого случая "Дональд Кук" заходил в Черное море 19 января. "[Корабль] начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января для проведения в Черном море операций по обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности", - сообщали в ВМС США.

Там уточнили, что он направлялся в порт Батуми для проведения совместных учений со Службой береговой охраны Грузии.

Капитан корабля Мэттью Пауэл считает, что прибытие эсминца должно было стать демонстрацией оперативной совместимости Военно-морских сил в обеспечении безопасности в регионе.

Корабль покинул черноморскую акваторию через девять дней после прибытия.

Эскадренный миноносец "Дональд Кук" с крылатыми ракетами "Томагавк" был введен в эксплуатацию 21 августа 1998 года. На его борту могут разместиться от 56 до 96 управляемых ракет, способных нести ядерные заряды. В 2003 году корабль участвовал во вторжении в Ирак.

Лидия Мисник