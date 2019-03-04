Министры обсудили сотрудничество двух стран и перспективы его развития в военной и военно-технической сферах

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Индии Нирмалой Ситхараман, в ходе которых, в частности, выразил соболезнования в связи с терактом в индийском штате Джамму и Кашмир (этот теракт привел к очередным боестолкновениям между Индией и Пакистаном). Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что Шойгу выразил соболезнования "в связи с гибелью индийских военных в результате теракта 14 февраля в округе Пулвама". "В ходе телефонного разговора министрами обороны двух стран отмечена важность наращивания взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами", - говорится в сообщении.

Шойгу и Ситхараман также обсудили сотрудничество двух стран и перспективы его развития в военной и военно- технической сферах, добавили в министерстве.

В штате Джамму и Кашмир (округ Пулвама) 14 февраля было совершено нападение на колонну индийских военных, в результате погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя "Джаиш-е-Мухаммад", одна из действующих в Джамму и Кашмире радикальных исламистских группировок.

Нападение привело к очередной напряженности в отношениях Индии и Пакистана. Позже ВВС Индии нанесли авиаудар по лагерю "Джаиш-е-Мухаммад" в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Затем пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.