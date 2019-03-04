Войти
04.03.2019
ТАСС

Новая система навигации позволит "Федерации" ориентироваться по объектам на Земле и Луне

421
0
0
Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация"
Макет пилотируемого транспортного корабля "Федерация".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

В Институте космических исследований РАН сообщили, что эта система может быть востребована в военных спутниках в случае отключения GPS

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Перспективный транспортный корабль "Федерация" будет оснащен дополнительной навигационной камерой, которая определяет ориентацию и положение не только по звездам, но и по ориентирам на Земле и Луне. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом оптико-физических исследований Института космических исследований РАН Роман Бессонов.

На спутниках традиционно устанавливаются так называемые системы астроориентации - с помощью оптических средств аппараты ориентируются по Солнцу и звездам. В новой системе есть оптические каналы, которые будут уточнять положение спутников также по деталям рельефа на Земле и Луне.

"Помимо двух звездных каналов, еще два канала смотрят на Землю или Луну, то есть на планеты. Один из них - широкоугольный, он выделяет горизонт и крупномасштабные объекты - континенты на Земле или крупные кратеры на Луне. Более узкопольный канал за счет большего разрешения позволяет выделить более мелкие ориентиры", - отметил Бессонов.

Он добавил, что работу системы может затруднять земная облачность или ночное время суток, когда не видно ориентиров. "Но результат в любом случае будет получен за счет обработки единичных измерений на баллистической траектории", - подчеркнул Бессонов.

Ученый отметил, что новая система станет основной для определения углов ориентации "Федерации" в пространстве, и резервной - для определения координат (то есть будет дополнять работу средств GPS/ГЛОНАСС или радиодальномерных наземных станций). Новая система навигации может быть востребована в военных спутниках в случае отключения GPS, добавил собеседник агентства.

Бессонов рассказал, что договор на продолжение работ по системе пришел из РКК "Энергия" совсем недавно - в конце 2018 года. Ранее проект был остановлен на этапе разработки рабочей конструкторской документации из-за нерегулярного финансирования, хотя этап технического проектирования был выполнен еще пять-шесть лет назад.

О "Федерации"

"Федерация" разрабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия". Корабль предназначен для доставки людей и грузов в космос, том числе дальний. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.

В январе глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что перспективный корабль "Федерация" в будущем получит другое название.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
Луна
Федерация КК
Похожие новости
01.03.2019
Полет в никуда
18.04.2017
Сергей Крикалёв: на Луну отправятся и люди, и роботы
05.07.2016
"Программу финансирования космодромов пришлось сократить в два раза"
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 04.03 14:12
  • 1
Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии - Нетаньяху