Новая система навигации позволит "Федерации" ориентироваться по объектам на Земле и Луне

В Институте космических исследований РАН сообщили, что эта система может быть востребована в военных спутниках в случае отключения GPS

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Перспективный транспортный корабль "Федерация" будет оснащен дополнительной навигационной камерой, которая определяет ориентацию и положение не только по звездам, но и по ориентирам на Земле и Луне. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом оптико-физических исследований Института космических исследований РАН Роман Бессонов.

На спутниках традиционно устанавливаются так называемые системы астроориентации - с помощью оптических средств аппараты ориентируются по Солнцу и звездам. В новой системе есть оптические каналы, которые будут уточнять положение спутников также по деталям рельефа на Земле и Луне.

"Помимо двух звездных каналов, еще два канала смотрят на Землю или Луну, то есть на планеты. Один из них - широкоугольный, он выделяет горизонт и крупномасштабные объекты - континенты на Земле или крупные кратеры на Луне. Более узкопольный канал за счет большего разрешения позволяет выделить более мелкие ориентиры", - отметил Бессонов.

Он добавил, что работу системы может затруднять земная облачность или ночное время суток, когда не видно ориентиров. "Но результат в любом случае будет получен за счет обработки единичных измерений на баллистической траектории", - подчеркнул Бессонов.

Ученый отметил, что новая система станет основной для определения углов ориентации "Федерации" в пространстве, и резервной - для определения координат (то есть будет дополнять работу средств GPS/ГЛОНАСС или радиодальномерных наземных станций). Новая система навигации может быть востребована в военных спутниках в случае отключения GPS, добавил собеседник агентства.

Бессонов рассказал, что договор на продолжение работ по системе пришел из РКК "Энергия" совсем недавно - в конце 2018 года. Ранее проект был остановлен на этапе разработки рабочей конструкторской документации из-за нерегулярного финансирования, хотя этап технического проектирования был выполнен еще пять-шесть лет назад.

О "Федерации"

"Федерация" разрабатывается в ракетно-космической корпорации "Энергия". Корабль предназначен для доставки людей и грузов в космос, том числе дальний. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.

В январе глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил, что перспективный корабль "Федерация" в будущем получит другое название.