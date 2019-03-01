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01.03.2019
РИА Новости

В Твери начнут готовить боевые расчеты для С-500

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Дивизион С-400 "Триумф" в Крыму
Дивизион С-400 "Триумф" в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

ТВЕРЬ, 28 фев – РИА Новости. Военная академия Воздушно-космической обороны (ВКО) имени маршала Г.К. Жукова будет готовить боевые расчеты для новейших зенитных ракетных систем С-500, которые планируется в обозримом будущем поставить на вооружение ВС РФ. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель Воздушно-космических сил в преддверии годовщины начала работы вуза.

"В академии планируется готовить боевые расчеты комплексов С-500 после принятия их на вооружение армии РФ", - сообщил представитель.

Как уточнил начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров, академии подчинены два учебных центра: центр обучения зенитчиков в Ленинградской области и центр радиотехнических войск во Владимире. В центрах, сообщил генерал, "ведется подготовка боевых расчетов при поступлении на вооружение в зенитно-ракетные полки и радиотехнические полки новых комплексов, новых видов вооружения и военной техники".

Военной академии ВКО 1 марта исполняется 62 года. Сегодня вуз готовит офицеров по 2-годичной программе на должности командиров полков противовоздушной обороны, начальников штабов, заместителей командиров полков. Всего курсантов выпускают по 13 специальностям. Также курсанты академии проходят пристрельную подготовку в Гатчине.

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