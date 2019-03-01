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01.03.2019
Известия.ru

МИД заявил о нежелании США обсуждать контроль над вооружениями вне Договора СНВ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Соединенные Штаты уклоняются от диалога по вопросу контроля вооружений, не подпадающих под Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 28 февраля.

При этом она отметила, что РФ готова к диалогу по данной теме, так как он мог бы иметь стратегическое значение для обеих сторон. По словам дипломата, Москва неоднократно указывала на это Вашингтону в ходе переговоров.

"Однако в Вашингтоне от такого разговора упорно уходят, предпочитают нагнетать обстановку и атмосферу в публичном пространстве <…> Мы считаем, что подобный подход не может способствовать переводу дискуссии в конструктивное русло", — цитирует Захарову "Интерфакс".

Официальный представитель российского МИДа напомнила, что договор СНВ-3 распространяется только на межконтинентальные баллистические ракеты, аналогичное снаряжение подводных лодок и тяжелые бомбардировщики.

25 октября прошлого года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что позиция Вашингтона в будущем может привести к утрате данного соглашения.

28 ноября на рассмотрение конгресса США был внесен законопроект, который ограничивает продление СНВ-3, путем прекращения финансирования его выполнения. Согласно проекту, для продления соглашения от президента США требуется подтверждение, что Россия согласилась на контролируемое сокращение запасов ядерного оружия. Кроме того, Москва должна включить в договор новые системы.

26 февраля текущего года глава стратегического командования ВС США Джон Хайтен заявил, что разрабатываемые в России новейшие ударные средства сдерживания выходят за рамки Договора о стратегических наступательных вооружениях. При этом он призвал продлить соответствующее соглашение, срок действия которого истекает в 2021 году, так как Вашингтон пока неспособен противостоять российским ракетам.

Российско-американский договор направлен на взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Документ был подписан президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

 

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Россия
США
Персоны
Барак Обама
Медведев Дмитрий
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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