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28.02.2019
ТАСС

Шойгу: США стремятся затруднить использование РФ своих прав по Договору по открытому небу

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OC-135B "Открытое небо"
Американский самолет авиационного наблюдения OC-135B "Открытое небо".
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Tim Felce (Airwolfhound)

Министр обороны России отметил, что при этом "США позиционируют себя как сверхдержаву, манипулируют международным правом"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. США стремятся манипулировать международным правом, в том числе пытаются затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу. Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По словам Шойгу, международная обстановка в настоящее время "характеризуется обострением конкуренции между мировыми центрами силы, нарастанием факторов неопределенности, всплесками нестабильности и насилия в разных регионах планеты, ростом конфликтного потенциала в районах традиционных интересов России".

"При этом США позиционируют себя как сверхдержаву, манипулируют международным правом, настойчиво стремятся изменить в свою пользу действующий режим контроля над обычными вооружениями в Европе, а также затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу", - сказал министр.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В нем участвуют 34 государства, в том числе большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, Швеция и Финляндия. Российская Федерация ратифицировала документ 26 мая 2001 года. Цель договора - содействовать укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением договоров в области контроля над вооружениями.

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