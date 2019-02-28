Один из лучших танков войны в Сирии - Т-62М хотели полностью уничтожить

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Разработанный еще в годы СССР танк Т-62М многими военными экспертами был признан одним из лучших танков войны в Сирии.

Машины появились в этой "горячей точке" в самом начале 2017 года. Они приняли участие во многих решающих сражениях. Благодаря установке дополнительного бронирование передней части корпуса, башни и днища, модернизированные "шестьдесят вторые" демонстрировали хорошую защиту от применившихся на фронте противотанковых средств.

Случалось, в танк попадали современные противотанковые управляемые ракеты, но техника оставалась на ходу, и потерь среди экипажа не было.

Т-62М очень высоко ценят сирийские экипажи за простоту и надежность.

То есть, вроде бы не самая современная бронемашина, до этого воевавшая еще в Афганистане, оказалось в нужном месте в нужное время. А ведь этого могло и не быть. В 2013 году сообщалось, что принято решение их полностью уничтожить. Кто-то решил, что у нас слишком много бронетехники, и на утилизацию пошли Т-55, Т-62 и Т-64, а также дизельные Т-80УД. По некоторым данным, "под нож" попали и ожидавшие ремонта Т-80БВ и Т-80У.

Через некоторое время ликвидация старой техники прекратилась. Если бы этого не произошло, то Т-62М точно бы не оказались в Сирии.

Лев Романов