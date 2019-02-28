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28.02.2019
Вестник Мордовии

Один из лучших танков войны в Сирии - Т-62М хотели полностью уничтожить

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Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Разработанный еще в годы СССР танк Т-62М многими военными экспертами был признан одним из лучших танков войны в Сирии.

Машины появились в этой "горячей точке" в самом начале 2017 года. Они приняли участие во многих решающих сражениях. Благодаря установке дополнительного бронирование передней части корпуса, башни и днища, модернизированные "шестьдесят вторые" демонстрировали хорошую защиту от применившихся на фронте противотанковых средств.

Случалось, в танк попадали современные противотанковые управляемые ракеты, но техника оставалась на ходу, и потерь среди экипажа не было.

Т-62М очень высоко ценят сирийские экипажи за простоту и надежность.

То есть, вроде бы не самая современная бронемашина, до этого воевавшая еще в Афганистане, оказалось в нужном месте в нужное время. А ведь этого могло и не быть. В 2013 году сообщалось, что принято решение их полностью уничтожить. Кто-то решил, что у нас слишком много бронетехники, и на утилизацию пошли Т-55, Т-62 и Т-64, а также дизельные Т-80УД. По некоторым данным, "под нож" попали и ожидавшие ремонта Т-80БВ и Т-80У.

Через некоторое время ликвидация старой техники прекратилась. Если бы этого не произошло, то Т-62М точно бы не оказались в Сирии.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Сирия
Продукция
Т-55
Т-62
Т-80
Т-80У
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1 комментарий
№1
28.02.2019 04:14
Чубайсы  и Криворучко вредят РФ как только могут...
0
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