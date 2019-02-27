Уничтожение морских и воздушных целей отрабатывает на Балтике большой десантный корабль "Минск"

Большой десантный корабль Минск во время выхода кораблей Балтийского флота. Архивное фото.

Артиллерийские стрельбы пройдут на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США

Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Минск" вышел в море, где выполнит около десяти боевых упражнений, сообщает во вторник Балтийский флот (БФ).

"В течение нескольких дней экипаж корабля выполнит артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, отработает упражнения по постановке различных видов учебных мин", - сказано в пресс-релизе.

Также будут отработаны противодиверсионные и другие задачи, способность экипажа вести одиночный бой, информирует штаб БФ.

Ранее во вторник появились сообщения, что в акваторию Балтийского моря вошёл ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США "Грейвли" (Gravely). Корабль может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км. Он также оснащен системой противоракетной обороны "Иджис".