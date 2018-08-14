Эксперт рассказал, зачем американский эсминец зашел в Черное море

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Американский эскадренный миноносец "Карни" вошел в Черное море для того, чтобы оказывать моральное давление на Россию, в том числе в интересах Украины, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Ранее 6-й флот ВМС США сообщил, что эсминец USS Carney DDG-64 ("Карни") класса "Арли Берк" вошел 12 августа в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".

"Напряженность растет, и эти корабли периодически появляются, чтобы оказывать какое-то моральное, психологическое воздействие на Россию, что вполне устраивает Украину и, конечно, США", - сказал Валуев.

При этом он напомнил, что до напряжения отношений России и Украины военные корабли стран, не относящихся к Черноморскому бассейну, там не появлялись. Валуев также подчеркнул, что сейчас в Черное море совершают визиты ракетные корабли, то есть "обладающие какой-то мощью".

По словам экс-командующего, если события будут развиваться по "наихудшему сценарию", "Карни", находящийся в зоне досягаемости российского противокорабельного оружия, будет уничтожен еще на этапе предстартовой подготовки.

В то же время президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков считает, что "Карни" вошел в Черное море для налаживания взаимодействия с флотами Болгарии и Румынии, а также для ведения разведки.

"Освоение оперативно важного района, отработка взаимодействия с союзными флотами, болгарским, румынским. И одновременно отработка задач боевого предназначения этого корабля в этом регионе, плюс, конечно, ведение разведки. Эсминцы типа "Арли Берк" обладают мощным разведывательным комплексом", - сказал эксперт.

По его словам, в случае гипотетической войны, основным предназначением "Карни" станет нанесение ударов крылатыми ракетами типа "Томагавк" по объектам инфраструктуры и по военным объектам, а также решение задач противоракетной обороны. Сивков напомнил, что эсминец оснащен комплексом Aegis с ракетами Standard Missile-3, то есть они способны уничтожать ракеты оперативно-тактического и тактического радиуса действия.

Ранее "Карни" был в Черном море в январе-феврале 2018 года. Тогда он принимал участие в совместных учения ВМС США и Украины, а после присоединился к однотипному эсминцу "Росс", чтобы "провести операции по обеспечению безопасности на море 17 февраля".

Эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" (Arleigh Burke), к которому относится "Карни", являются самым крупносерийным типом надводного боевого корабля с полным водоизмещением более 5 тысяч тонн. Благодаря боевым возможностям системы противоракетной обороны "Иджис" (Aegis) они способны выполнять задачи по предназначению в условиях высокой степени угрозы со стороны противника с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны. Эти корабли имеют на вооружении две пусковые установки системы ПРО "Иджис", которые позволяют применить до 56 крылатых ракет "Томагавк" (Tomahawk) бортового запаса, оснащаемых ядерной боевой принадлежностью. На борту корабля размещается вертолет "Си Хок" (SH-60 Seahawk). Экипаж эсминцев типа "Арли Берк" составляет более 330 человек.