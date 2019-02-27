Зеленый свет НАТО: Украина готовит кардинальный шаг по Азову (Обозреватель, Украина)

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заговорил о возможности расторжения договора с Россией по Азовскому морю. Более того, это может произойти уже в ближайшей перспективе, однако не раньше, чем свое решение по этому вопросу вынесет международный арбитражный суд. Автор «Обозревателя», голословно обвиняя Россию в нарушении морского права и возмущаясь арестом украинских кораблей, нарушивших российскую границу, разбирался, к чему может привести этот шаг украинских властей.

Разговоры о расторжении договора продолжаются почти год, после того, как с апреля 2018-го Российская Федерация начала эскалацию ситуации в Азовском море. РФ без видимых причин стала останавливать корабли, направлявшиеся из или в украинские порты в Бердянске и Мариуполе.

Главное:

Россия уже нарушила условия договора, когда начала препятствовать свободному передвижению кораблей, постоянно останавливая суда для проверок.

Расторжение соглашения предоставит Азовскому морю статус открытого, а отношения сторон будут регулироваться международным правом, в частности, Конвенцией ООН по морскому праву.

Это откроет возможность прохода в Азовское море кораблей НАТО.

В чем суть договора?

Договор о совместном использовании акватории Азовского моря между Украиной и Россией был подписан президентами этих стран Владимиром Путиным и Леонидом Кучмой в Керчи 24 декабря 2003 года. Согласно документу, страны определили статус Азовского моря и Керченского пролива, признав их своими исторически внутренними водами. В договоре также были прописаны возможности передвижения по указанной акватории торговых судов и военных кораблей.

В частности, разрешалось прохождение торговых иностранных судов, а для прохода военных кораблей, идущих под третьим флагом, требуется разрешение одной из стран-подписантов. Любые споры, связанные с договором, было решено определять "путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами".

Почему его хотят разорвать?

Выступая за денонсацию договора о совместном использовании акватории Азовского моря между Украиной и РФ, политики и эксперты объясняют свою позицию тем, что Россия уже нарушила условия договора, когда начала препятствовать свободному передвижению кораблей, постоянно останавливая суда для проверок. К тому же, аннексия Крыма и строительство Крымского моста осложнили проход украинских кораблей через Керченский пролив из-за действий российских пограничников. Расторжение же соглашения предоставит Азовскому морю статус открытого, а отношения сторон будут регулироваться международным правом, в частности, Конвенцией ООН по морскому праву. Она определяет 12-мильные территориальные воды, позволяет четко регулировать воздушное движение над морем, а также использование его недр. А все споры будут решаться в соответствии с международной процедурой, а не по "соглашению сторон", как указано в договоре 2003 года. Кроме того, право на свободное хождение по Керченскому проливу получат все суда, в том числе и военные корабли "третьих стран", которые сейчас не могут заходить в Азов без согласования с Россией. А в этом Украина очень заинтересована. Возможность прохода в Азовское море кораблей НАТО позволило бы усилить позиции Киева.

Какие последствия?

Ранее МИД Украины было против разрыва договора о совместном использовании. Мол, он дает возможность заявлять о нарушениях со стороны Российской Федерации в Международном трибунале по морскому праву. С этим соглашается дипломат, руководитель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, однако он отмечает, что иски уже поданы, и сейчас ничто не мешает разорвать договор.

"На момент судебных исков договоры действовали, что нарушила Россия - вполне понятно, и не разрывать их сейчас, на сегодня я не вижу оснований. По крайней мере, что касается рыболовства. Это абсолютно точно без каких-либо потерь для Украины можно разорвать", - объясняет дипломат "Обозревателю".

"Немного сложнее с договором о совместном использовании Азовского моря, но и его можно разрывать, несмотря на то, что есть серьезные опасения относительно того, как сложится правовая ситуация на Азове. Но мне кажется, в любом случае для Украины лучше ее менять, а не переживать за какие-то возможные негативные последствия. Потому что то, что сейчас есть, мешает Украине себя защищать", - добавляет он.

Яременко понимает, что после расторжения договора будет трудно спрогнозировать, как сложится правовая ситуация в Азовском море и Керченском проливе: "Очень трудно спрогнозировать действия России. Но, учитывая, что они и так не прогнозируемые, то мы ничего не теряем", - отмечает он.

Позиции о необходимости расторжения соглашения по Азовскому морю придерживается и экс-судья Международного суда ООН и чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Василенко. В комментарии "Обозревателю" правовед заявил, что не видит связи между рассмотрением дела в международном арбитраже о нарушении прав Украины не только в Азовском море, а прежде всего в Черном море, и расторжением этого договора.

"Это нужно было сделать еще до начала российской агрессии, потому что РФ нарушила условия договора еще до 2014 года. Когда был заключена эта сделка, там было прописано, что Россия обязуется установить линию разграничения в Азовском море. Они отказались это сделать, а это означает нарушение условий договора", - сказал он.

К тому же, с правовой точки зрения расторжения этого договора сделает Керченский пролив международными водами. То есть отменяется основание для России считать эти воды своими внутренними, говорит Василенко.

Яременко объясняет, что после расторжения соглашения начинают действовать нормы общего права, согласно которым в странах должны быть прибрежные и территориальные воды, а все остальные являются нейтральными, куда могут заходить кто угодно, в том числе корабли НАТО.

"Но здесь есть проблема Керченского пролива, который контролируется РФ. Да, правовые основы пребывания в Азовском море изменятся, но будет ли возможным иностранным военным судам попасть туда, это уже вопрос. Но я бы, по крайней мере, разорвал договор и создал правовые основания для этого. Потому что сейчас в России есть все законные основания не пропускать эти корабли", - сказал дипломат.

Светлана Гудкова

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.