Huntington Ingalls Industries передала ВМС США эсминец DDG-117 "Пол Игнасиус" класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 26 февраля. Командование ВМС США 22 февраля в ходе состоявшейся в Паскагуле (шт.Миссисипи) церемонии приняло построенный компанией Huntington Ingalls Industries (HII) эсминец (DDG-117) "Пол Игнасиус" класса "Арли Берк".

Поставке предшествовала серия швартовных и ходовых испытаний корабля.

DDG-117 станет 67-ым кораблем класса "Арли Берк" (DDG-51) и 31-ым эскадренным миноносцем серии, построенным Huntington Ingalls Industries. Резка первой стали для постройки DDG-117 началась 30 сентября 2014 года, церемония аутентификации киля состоялась 30 сентября 2015 года. Корабль был спущен на воду 12 ноября 2016 года. Церемония крещения состоялась 8 апреля 2017 года.

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной/противоракетной обороны.

DDG-117 построен в конфигурации "Флай-2A" (Flight IIA) с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающие поражение воздушных угроз и баллистических ракет.

На сегодняшний день в стадии постройки на предприятии HII в Паскагуле находится еще четыре корабля серии: "Дэлберт Д.Блэк" (DDG-119), "Френк Э.Петерсен младший" (DDG-121), "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123) и "Джек Лукас" (DDG-125).

Командование ВМС США 28 сентября 2018 года заключило с Ingalls Shipbuilding долгосрочный контракт стоимостью 5,104 млрд. долл. на постройку дополнительно 6 эскадренных миноносцев УРО класса "Арли Берк" (DDG-51) версии "Флай-3" (Flight III) с расширенными возможностями по противовоздушной и противоракетной обороне.