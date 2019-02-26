Американский посол объяснила визит ракетного эсминца в украинский порт демонстрацией "силы партнерства"

Киев. 25 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Заход в порт Одессы американского ракетного эсминца "Дональд Кук" свидетельствует о тесном американо-украинском партнерстве, заявляет посол США на Украине Мари Йованович.

"Мы искренне приветствуем корабль ВМС США "Дональд Кук" в Одессе. Этот визит символизирует силу партнерства между Украиной и США", - цитирует М.Йованович посольство США в Киеве в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Как сообщалось, американский ракетный эсминец "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75), вошедший 19 февраля в Черное море, в понедельник прибыл в Одессу. Эсминец, несущий до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.

"Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

По данным оборонного ведомства Турции, на минувшей неделе корабль провел в Черном море учения с турецким ракетным фрегатом "Фатих" (TCG Fatih). В январе текущего года "Дональд Кук" уже заходил в Черное море - в ходе пятидневного пребывания он побывал с визитом в грузинском порту Батуми, а также провел совместные учения с кораблями Службы береговой охраны Грузии.

Эсминец USS Donald Cook часто участвует в международных учениях Sea Breeze, которые проводятся на Украине.