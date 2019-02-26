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26.02.2019
ТАСС

Заказы у предприятий Приморья на строительство судов для ВМФ оцениваются в 30 млрд рублей

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Плавучий док
Прибытие транспортно-передаточного плавучего дока грузоподъемностью 40 000 тонн на судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне (Приморский край), 25.07.2018.
Источник изображения: ПАО "НК "Роснефть"

Ранее государство заключило контракты с предприятиями Приморского и Камчатского краев по ремонту и обслуживанию судов Тихоокеанского флота более чем на 117 млрд рублей

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 25 февраля. /ТАСС/. Предприятия Приморского края имеют портфель заказов на строительство кораблей и судов для Военно-морского флота на сумму более 30 млрд рублей, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Судостроительные предприятия Приморского края имеют портфель заказов на строительство кораблей и судов для Военно-морского флота на общую сумму более 30 млрд рублей. В их числе перспективные боевые малые ракетные корабли "Каракурт", пограничные сторожевые корабли "Светлячок", противодиверсионные катера "Грачонок", танкеры и другая морская техника", - сказал Борисов, открывая совещание о выполнении организациями ОПК Приморского края текущих заданий государственного оборонного заказа.

По его словам, Минобороны РФ заключило с предприятиями Приморского и Камчатского краев государственные контракты по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей и судов Тихоокеанского флота на сумму более 117 млрд рублей.

Вице-премьер также сообщил, что Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" за последние три года выполнила свои обязательства по государственным контрактам с Минобороны РФ на поставку ударных вертолетов Ка-52 в полном объеме. "В настоящее время предпосылок к срыву сроков не имеется", - отметил Борисов.

25.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Прогресс Сазыкина
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
10410 Svetljak
21980 Грачонок
22800 МРК
Гособоронзаказ
ТОФ
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