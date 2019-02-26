Заказы у предприятий Приморья на строительство судов для ВМФ оцениваются в 30 млрд рублей

Ранее государство заключило контракты с предприятиями Приморского и Камчатского краев по ремонту и обслуживанию судов Тихоокеанского флота более чем на 117 млрд рублей

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 25 февраля. /ТАСС/. Предприятия Приморского края имеют портфель заказов на строительство кораблей и судов для Военно-морского флота на сумму более 30 млрд рублей, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Судостроительные предприятия Приморского края имеют портфель заказов на строительство кораблей и судов для Военно-морского флота на общую сумму более 30 млрд рублей. В их числе перспективные боевые малые ракетные корабли "Каракурт", пограничные сторожевые корабли "Светлячок", противодиверсионные катера "Грачонок", танкеры и другая морская техника", - сказал Борисов, открывая совещание о выполнении организациями ОПК Приморского края текущих заданий государственного оборонного заказа.

По его словам, Минобороны РФ заключило с предприятиями Приморского и Камчатского краев государственные контракты по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей и судов Тихоокеанского флота на сумму более 117 млрд рублей.

Вице-премьер также сообщил, что Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" за последние три года выполнила свои обязательства по государственным контрактам с Минобороны РФ на поставку ударных вертолетов Ка-52 в полном объеме. "В настоящее время предпосылок к срыву сроков не имеется", - отметил Борисов.