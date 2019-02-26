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26.02.2019
ЦАМТО

Приморье получило заказ на производство кораблей для ВМФ на сумму 30 млрд. рублей

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Корвет "Ураган" проекта 22800
Малый ракетный корабль-корвет "Ураган" проекта 22800 "Каракурт".
Источник изображения: forums.wrk.ru

ЦАМТО, 25 февраля. Судостроители Приморского края имеют портфель заказов на строительство кораблей и судов для ВМФ более чем на 30 млрд. руб., еще 1,17 млрд. руб. составляют заказы предприятиям Приморского и Камчатского краев на ремонт и обслуживание Тихоокеанского флота.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Судостроительные предприятия Приморского края имеют портфель заказов на строительство кораблей и судов для Военно-морского флота на общую сумму более 30 млрд. руб. В их числе перспективные боевые малые ракетные корабли "Каракурт", пограничные сторожевые корабли "Светлячок", противодиверсионные катера "Грачонок", танкеры и другая морская техника", – сказал он на совещании, посвященном строительству судостроительного завода "Звезда", диверсификации предприятий ОПК Приморского края и выполнению гособоронзаказа.

Кроме того, отметил Ю.Борисов, Минобороны России заключило с предприятиями Приморского и Камчатского краев государственные контракты по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей и судов Тихоокеанского флота на сумму более 1,17 млрд. руб., передает "РИА Новости".

25.02.2019
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Звезда ДЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
10410 Svetljak
21980 Грачонок
22800 МРК
Гособоронзаказ
ТОФ
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