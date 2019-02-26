Приморье получило заказ на производство кораблей для ВМФ на сумму 30 млрд. рублей

ЦАМТО, 25 февраля. Судостроители Приморского края имеют портфель заказов на строительство кораблей и судов для ВМФ более чем на 30 млрд. руб., еще 1,17 млрд. руб. составляют заказы предприятиям Приморского и Камчатского краев на ремонт и обслуживание Тихоокеанского флота.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Судостроительные предприятия Приморского края имеют портфель заказов на строительство кораблей и судов для Военно-морского флота на общую сумму более 30 млрд. руб. В их числе перспективные боевые малые ракетные корабли "Каракурт", пограничные сторожевые корабли "Светлячок", противодиверсионные катера "Грачонок", танкеры и другая морская техника", – сказал он на совещании, посвященном строительству судостроительного завода "Звезда", диверсификации предприятий ОПК Приморского края и выполнению гособоронзаказа.

Кроме того, отметил Ю.Борисов, Минобороны России заключило с предприятиями Приморского и Камчатского краев государственные контракты по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей и судов Тихоокеанского флота на сумму более 1,17 млрд. руб., передает "РИА Новости".