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26.02.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт провел успешные переговоры с Индией на авиасалоне Aero India 2019

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Экспозиция Рособоронэкспорт. Архивное фото
Экспозиция Рособоронэкспорт. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Сафронов

ЦАМТО, 15 февраля. В рамках выставки Aero India 2019 делегация АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) провела серию результативных переговоров и консультаций с индийскими партнерами по ВТС, по итогам которых стороны подписали ряд контрактных документов.

В первый день салона российскую национальную экспозицию посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и министр обороны Республики Индия Нирмала Ситхараман, что не только способствовало общему успеху работы российской делегации на Aero India 2019, но и подчеркнуло особый высокий статус российско-индийского военно-технического сотрудничества.

"Россия готова предложить Индии не только современную военную технику, но и технологии ее производства, то есть компетенции, которыми мы можем делиться друг с другом в рамках широкого индустриального партнерства, соответствующего политике Make in India. Потенциал для развития сотрудничества в этой сфере огромен, и мы нацелены на его полную реализацию", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Главными темами состоявшихся в Бангалоре встреч с высшим руководством Министерства обороны, Военно-воздушных и Военно-морских сил Индии стали перспективные проекты по поставке и производству в Индии различных российских вооружения и военной техники, в первую очередь в контексте реализации государственной программы Make in India, а также по послепродажному обслуживанию техники, ее ремонту и модернизации. В частности, стороны продолжили активные консультации по проекту производства на российско-индийском совместном предприятии Indo-Russian Helicopters Limited вертолетов Ка-226Т, при этом холдинг "Вертолеты России" подписал с индийскими партнерами ряд соответствующих меморандумов.

На стендах российской выставочной экспозиции, представленной такими лидерами отрасли, как ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", АО "Вертолеты России", Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "НПК "Техмаш", АО "Швабе" и другими, индийские участники и гости салона ознакомились с сотнями образцов отечественной продукции военного назначения от самолетов и вертолетов до средств противовоздушной обороны.

Кроме того, на статической стоянке организаторами были размещены натурные образцы современной российской авиатехники, состоящей на вооружении индийской армии: самолеты Су-30МКИ и МиГ-29UPG, а также вертолеты Ми-17В-5. Данные образцы, пилотируемые индийскими летчиками, участвовали в торжественной церемонии открытия авиасалона и программе воздушных выступлений, а команда индийских парашютисток совершила первый в истории Aero India "девичий" прыжок с высоты 1,5 км (5000 футов), куда их доставил российский вертолет Ми-17. "Рабочие лошадки ВВС Индии и их основа" – так российскую авиатехнику назвали распространяемые в Бангалоре индийские газеты.

В целом работа российской делегации на Aero India 2019 подтвердила тот факт, что Россия и Индия могут по праву гордиться самым высоким уровнем добрых и доверительных отношений, в том числе в такой весьма чувствительной сфере, как оборона и безопасность. При этом наиболее очевидным свидетельством масштабности двустороннего партнерства является портфель заказов Индии на российскую военную технику – 10 млрд. долл., сообщает пресс-служба АО "Рособоронэкспорт".

25.02.2019
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Индия
Россия
Продукция
КА-226
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Ми-17
Ми-17В5
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Су-30МК
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