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25.02.2019
Lenta.ru

Космонавт отреагировал на идею Рогозина дать кораблю имя "не как у девочки"

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Источник изображения: Фото: Стрингер / РИА Новости

Российский летчик-космонавт Михаил Корниенко не увидел ничего зазорного в том, что космический корабль "Федерация", как отметил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, "как девочка называется". Об этом он заявил в ходе беседы с радиостанцией "Говорит Москва".

По его словам, в таком названии корабля заложено наименование государства, Российской Федерации. "Это страна. (...) Это совсем не девочка. Мое личное мнение: я тут не вижу каких-то проблем", — объяснил Корниенко.

Он также добавил, что среди его коллег нет никаких гендерных предубеждений. "Женщина на корабле — это только у моряков к несчастью. Мы с тетками сколько раз летали — никаких проблем!" — подытожил собеседник радиостанции.

23 февраля стало известно о том, что Рогозин высказался об идее переименования космического корабля "Федерация". "Корабль раньше назывался "Федерация", теперь будет называться более мужским названием, все-таки корабль должен не как девочка называться, мужским именем", — объяснил глава корпорации.

Он также анонсировал строительство небоскреба в виде ракеты сверхтяжелого класса, которое будет производится на территории Национального космического центра. В сети предложение гендиректора "Роскосмоса" высмеяли и сразу же сравнили его идею со строительством гигантского фаллоса.

Пилотируемый корабль "Федерация", который придет на смену "Союзу" и "Прогрессу", разрабатывают в Ракетно-космической корпорации "Энергия" с 2009 года. В его задачи будет входить доставка космонавтов и грузов на околоземную орбиту и к Луне.

24.02.2019
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Федерация КК
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