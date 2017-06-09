Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году
|
|
Универсальная ракетно-космическая транспортная система "Энергия" с орбитальным кораблем многоразового использования "Буран" на стартовом комплексе космодрома Байконур, 1988 год
Источник: © Альберт Пушкарев/ТАСС
Как сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли, строительство стартового стола для ракеты на космодроме Восточный планируется завершить в 2027 году
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Первый пуск российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия-5" планируется провести уже в 2028 году, а стартовый комплекс для нее должен быть готов на космодроме Восточный в 2027 году, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
"Согласно новым планам Роскосмоса, пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год, а закончить строительство стартового стола для нее на космодроме Восточный планируется в 2027 году", - сказал собеседник.
По его словам, стартовый стол для сверхтяжелой ракеты будет построен по принципам, реализованным для ракеты-носителя "Энергия" на Байконуре (площадка №250). Это будет универсальный комплекс стенд-старт, с которого смогут стартовать как ракеты-носители "Союз-5" среднего класса, так и соединение из двух, трех и пяти таких ракет (аналогично соединению ракет семейства "Ангара" с использованием одного, трех и пяти блоков для конструирования ракет разной грузоподъемности). Именно принцип объединения пяти ракет положен в основу новой сверхтяжелой ракеты.
В госкорпорации "Роскосмос" данную информацию не комментируют.
Ускорение работ
Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что принято решение по ускорению работ по ракете сверхтяжелого класса. В этой связи развернуты научно-исследовательские работы и будут открыты опытно- конструкторские работы по водородному двигателю РД-0150, который планируется использовать в третьей ступени ракеты- носителя "Ангара-А5В" с грузоподъемностью 37 тонн и в третьей ступени российской сверхтяжелой ракеты.
Сверхтяжелая "Энергия"
Ранее на конференции в Москве гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев представил свой проект ракеты-носителя "Энергия-5В" сверхтяжелого класса, предназначенной для отправки пилотируемой миссии на Луну. По его словам, при создании ракеты от "Ангары-А5В" будет взята верхняя водородная ступень, от перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" будут использованы первая и вторая ступени.
Позже источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что корпорацией определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых для реализации, - "Энергия-5В- ПТК" и "Энергия-5ВР-ПТК" со стартовой массой 2368 тонн и 2346 тонн.
Оба варианта ракеты будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн полезного груза, а на окололунную орбиту 20,5 тонны - массу "лунной" версии корабля "Федерация". Вместо корабля "сверху" ракеты может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль. Для доставки корабля "Федерация" или лунного взлетно-посадочного модуля к Луне предлагается использовать межорбитальный буксир на базе разгонного блока ДМ.
По расчетам Роскосмоса создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный обойдется в 1,5 трлн рублей. Помимо этого Роскосмос ранее заявлял, что до 2030 года нет необходимости торопиться с созданием сверхтяжелой ракеты, поскольку для нее нет полезных нагрузок.
В то же время, как заявляли раньше в РКК "Энергия", разработка новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя "Энергия". Создание ракеты "Энергия" и корабля "Буран" стало самой масштабной программой в истории отечественного космического ракетостроения, объем ежегодного финансирования к 1985 году достиг 1,3 млрд рублей. Первый пуск "Энергии" состоялся 15 мая 1987 года с космодрома Байконур. Эта ракета стала первой советской ракетой, в которой использовался водород на маршевой ступени, а также она была самой мощной из отечественных ракет.
|
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
02.05.2017 Что важно знать о космодроме Восточный
02.05.2017 Всем спасибо, все свободны
06.01.2017 Космические планы на 2017 год
16.05.2016 "Роскосмосу" запретили строить вторую очередь Восточного без проектной документации
21.03.2016 На космос выделили 1,4 трлн рублей
09.06.2015 На орбиту выходит Роскосмос
27.05.2015 Лунная пыль
24.04.2015 Роскосмос не вынес сверхтяжелую ракету
|
forumow
2967
|
№1
09.06.2017 15:52
Цитата
Согласно новым планам Роскосмоса, пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 годВ соседней теме написано про 2035...
Цитата
Это будет универсальный комплекс стенд-старт, с которого смогут стартовать как ракеты-носители "Союз-5" среднего класса, так и соединение из двух, трех и пяти таких ракетОригинальненько!
Цитата
В то же время, как заявляли раньше в РКК "Энергия", разработка новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя "Энергия".А эксплуатация?
|
0Сообщить модератору
|
Байкал57
116
|
№3
09.06.2017 16:37
....универсальный комплекс стенд-старт, с которого смогут стартовать как ракеты-носители "Союз-5" среднего класса, так и соединение из двух, трех и пяти таких ракет.
Его превосходительство инвестор и владелец В.Филев может это сделать на своем Морском старте?
|
0Сообщить модератору
|
forumow
2967
|
№4
09.06.2017 19:08
Цитата, Байкал57 сообщ. №3Нет. Только моноблоки.
|
0Сообщить модератору
|
Владимир
43
|
№5
09.06.2017 21:11
Чтобы удешевить лунную программу, скорее всего лунную взлетную делать много разовую, ее отправлять на луну. После на взлетную площадку будут садится корабли, потому на луну к 2038 году наверно начнут чаще летать, чем каждый раз таскать собой лишний груз
|
0Сообщить модератору