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Российскую сверхтяжелую ракету планируется запустить в 2028 году

09.06.2017 ТАСС 798 5
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Универсальная ракетно-космическая транспортная система &quot;Энергия&quot; с орбитальным кораблем многоразового использования &quot;Буран&quot; на ста
Универсальная ракетно-космическая транспортная система "Энергия" с орбитальным кораблем многоразового использования "Буран" на стартовом комплексе космодрома Байконур, 1988 год
Источник: © Альберт Пушкарев/ТАСС

Как сообщил источник ТАСС в ракетно-космической отрасли, строительство стартового стола для ракеты на космодроме Восточный планируется завершить в 2027 году

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Первый пуск российской сверхтяжелой ракеты-носителя "Энергия-5" планируется провести уже в 2028 году, а стартовый комплекс для нее должен быть готов на космодроме Восточный в 2027 году, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Согласно новым планам Роскосмоса, пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год, а закончить строительство стартового стола для нее на космодроме Восточный планируется в 2027 году", - сказал собеседник.

По его словам, стартовый стол для сверхтяжелой ракеты будет построен по принципам, реализованным для ракеты-носителя "Энергия" на Байконуре (площадка №250). Это будет универсальный комплекс стенд-старт, с которого смогут стартовать как ракеты-носители "Союз-5" среднего класса, так и соединение из двух, трех и пяти таких ракет (аналогично соединению ракет семейства "Ангара" с использованием одного, трех и пяти блоков для конструирования ракет разной грузоподъемности). Именно принцип объединения пяти ракет положен в основу новой сверхтяжелой ракеты.

В госкорпорации "Роскосмос" данную информацию не комментируют.

Ускорение работ

Ранее вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что принято решение по ускорению работ по ракете сверхтяжелого класса. В этой связи развернуты научно-исследовательские работы и будут открыты опытно- конструкторские работы по водородному двигателю РД-0150, который планируется использовать в третьей ступени ракеты- носителя "Ангара-А5В" с грузоподъемностью 37 тонн и в третьей ступени российской сверхтяжелой ракеты.

Сверхтяжелая "Энергия"

Ранее на конференции в Москве гендиректор РКК "Энергия" Владимир Солнцев представил свой проект ракеты-носителя "Энергия-5В" сверхтяжелого класса, предназначенной для отправки пилотируемой миссии на Луну. По его словам, при создании ракеты от "Ангары-А5В" будет взята верхняя водородная ступень, от перспективной ракеты среднего класса "Союз-5" будут использованы первая и вторая ступени.

Позже источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что корпорацией определен примерный облик двух типов ракет, предлагаемых для реализации, - "Энергия-5В- ПТК" и "Энергия-5ВР-ПТК" со стартовой массой 2368 тонн и 2346 тонн.

Оба варианта ракеты будут способны вывести на низкую околоземную орбиту около 100 тонн полезного груза, а на окололунную орбиту 20,5 тонны - массу "лунной" версии корабля "Федерация". Вместо корабля "сверху" ракеты может также находиться лунный взлетно-посадочный модуль. Для доставки корабля "Федерация" или лунного взлетно-посадочного модуля к Луне предлагается использовать межорбитальный буксир на базе разгонного блока ДМ.

По расчетам Роскосмоса создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры на космодроме Восточный обойдется в 1,5 трлн рублей. Помимо этого Роскосмос ранее заявлял, что до 2030 года нет необходимости торопиться с созданием сверхтяжелой ракеты, поскольку для нее нет полезных нагрузок.

В то же время, как заявляли раньше в РКК "Энергия", разработка новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя "Энергия". Создание ракеты "Энергия" и корабля "Буран" стало самой масштабной программой в истории отечественного космического ракетостроения, объем ежегодного финансирования к 1985 году достиг 1,3 млрд рублей. Первый пуск "Энергии" состоялся 15 мая 1987 года с космодрома Байконур. Эта ракета стала первой советской ракетой, в которой использовался водород на маршевой ступени, а также она была самой мощной из отечественных ракет.
08.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Луна
Союз-5 РН

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Комментариев 5, отображено с 1 по 5
forumow
2967
№1
09.06.2017 15:52
Цитата
Согласно новым планам Роскосмоса, пуск сверхтяжелой ракеты намечен на 2028 год
В соседней теме написано про 2035...
Цитата
Это будет универсальный комплекс стенд-старт, с которого смогут стартовать как ракеты-носители "Союз-5" среднего класса, так и соединение из двух, трех и пяти таких ракет
Оригинальненько!
Цитата
В то же время, как заявляли раньше в РКК "Энергия", разработка новой российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса будет в 1,5 раза дешевле, чем воспроизведение советской ракеты-носителя "Энергия".
А эксплуатация?
0
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Корректор
2728
№2
09.06.2017 16:30
Ишак или падишах? :)
+2
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Байкал57
116
№3
09.06.2017 16:37
....универсальный комплекс стенд-старт, с которого смогут стартовать как ракеты-носители "Союз-5" среднего класса, так и соединение из двух, трех и пяти таких ракет.

Его превосходительство инвестор и владелец  В.Филев может это сделать на своем Морском старте?
0
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forumow
2967
№4
09.06.2017 19:08
Цитата, Байкал57 сообщ. №3
Нет. Только моноблоки.
0
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Владимир
43
№5
09.06.2017 21:11
Чтобы удешевить лунную программу, скорее всего лунную взлетную делать много разовую, ее отправлять на луну. После на взлетную площадку будут садится корабли, потому на луну к 2038 году наверно начнут чаще летать, чем каждый раз таскать собой лишний груз
0
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