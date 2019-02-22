Ночью на Луну отправится первый частный зонд "Берешит". Зачем это израильтянам из SpaceIL?

22 февраля в 04:45 по московскому времени ракета Falcon 9 взлетит с мыса Канаверал, неся первый в истории частный космический аппарат для изучения Луны. ТАСС — о зонде "Берешит" и его миссии

"Берешит" () изготовлен израильской компанией SpaceIL. Его название в переводе с иврита означает "в начале" — это первые слова Книги Бытия ("В начале было слово…"). В сравнении с аппаратами, которые запускали государственные космические агентства, "Берешит" невелик. Но до 2000-х годов частники даже не пытались добраться до Луны и никому из них до сих пор это не удалось, так что мягкая посадка даже маленького зонда станет прорывом.

Петляя, "Берешит" долетит до Луны через два с половиной месяца. Путешествие займет гораздо больше времени, чем потребовалось первым лунным аппаратам, но, как ни парадоксально, на замысловатый маршрут нужно меньше топлива. Общая масса "Берешита" — 585 кг, а на горючее приходится 430 кг. Баки советской "Луны-9", которая стала первым мягко прилунившимся аппаратом в истории космонавтики, вмещали вдвое больше, но ее спускаемый модуль был примерно такого же размера, как у SpaceIL.

По расчетам, израильский аппарат проработает двое земных суток: в нем нет системы терморегуляции, чтобы продержаться дольше. Но это неплохой результат: "Луны-9" хватило на три дня. Кроме того, к Луне летают редко, и ученые по всему миру рады любой возможности изучить наш спутник поближе.

Аппараты, которые отправляли к Луне в последние 20 лет, часто оборудовали приборами инженеров со стороны. Например, на американской станции Lunar Reconnaissance Orbiter стоял российский нейтронный детектор для поиска воды, а на индийском "Чандраян-1" — американский спектрометр. "Берешит" не исключение.

Исследователи из израильского Института Вейцмана вместе с американскими коллегами создали магнитометр, который сможет измерить напряженность магнитного поля Луны на завершающем этапе полета. Магнитное поле Луны уже неоднократно изучали, но это делалось либо в отдельных местах на поверхности, либо в глобальном масштабе и с не самым лучшим разрешением.

Даже после того, как камера и магнитометр "Берешита" перестанут передавать данные на Землю, аппарат можно будет использовать для научных исследований. На нем установлены лазерные уголковые отражатели — система зеркал под прямым углом друг к другу, которые возвращают падающий луч точно туда, откуда он был послан.

Если посветить на Луну лазером, то по задержке можно рассчитать расстояние вплоть до миллиметров — астрономы смогут анализировать движение нашего спутника с очень высокой точностью. Подобные опыты уже проводились на американских "Аполлонах" и советских луноходах для проверки предсказаний общей теории относительности, поисков жидкого ядра Луны и для других целей.

Кто еще стремится к Луне

Американская фирма Moon Express готовит сразу пять запусков в сотрудничестве с новозеландско-американской компанией Rocket Lab, сконструировавшей легкую и недорогую ракету Electron. Первые пуски намечены на конец 2019 года. Сначала на Луну планируют посадить модуль с полезной нагрузкой 30 кг. Для этого потребуется всего 250 кг топлива.

Немецкая команда PTScientists готовит зонд ALINA. Запуск намечен на начало 2020 года, хотя ранее планировалось осуществить его в 2019-м. Лунный модуль массой около 200 кг доставит на поверхность два лунохода по 30 кг каждый.

Существует еще несколько лунных проектов, но их перспективы туманны. Международное объединение Synergy Space Explorers рассчитывало запустить свой аппарат где-то в 2018-2019 годах, но ракета Neptune американской компании Interorbital System, которая должна послужить транспортом, пока ни разу не летала в космос даже в легкой конфигурации, не говоря уж о необходимом для лунного полета варианте Neptune N8.

Индийской TeamIndus еще год назад не хватало примерно $35 млн на завершение работы, а Astrobotic Technology из США неоднократно меняла планы: сначала ее участники хотели доставить аппарат на ракете SpaceX, потом заключили соглашение с United Launch Alliance и еще несколькими командами инженеров, чтобы погрузить несколько луноходов в один большой спускаемый аппарат. Пока из этого ничего не вышло.

В полной статье на научно-популярном сайте "Чердак" читайте о том, как компания SpaceIL появилась благодаря конкурсу Google и каких трудов стоило доставить на Луну оборудование советским, американским и китайским конструкторам.

Алексей Тимошенко