Присутствие ОАК на рынке Индии может быть расширено за счет новых военных и гражданских программ

ЦАМТО, 21 февраля. В первый день работы Aero India 2019 министр обороны Индии Нирмала Ситхараман посетила стенд ОАК на выставке в сопровождении министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Министр презентовал госпоже Ситхараман российский истребитель МиГ-35, отметив его конкурентные преимущества. Позднее на открытой площадке в присутствии представителей ВВС Индии была проведена презентация самолета МиГ-35.

Президент ОАК Юрий Слюсарь принял участие в Круглом столе глав компаний-участников выставки Aero India 2019. В рамках мероприятия, в котором приняли участие руководители ключевых международных и индийских компаний и министр обороны Индии Нирмала Ситхараман, президент ОАК отметил важность работы по развитию и совершенствованию системы послепродажного обслуживания российской авиационной техники, которая формирует основу потенциала индийских ВВС.

Отвечая на вопросы журналистов, глава ОАК отметил, что "Индия – наш давний партнер в области ВТС – поэтому участие в выставке для нас не только возможность показать текущий уровень сотрудничества, но и обсудить перспективы".

По его словам, "в рамках участия в тендере на закупку Индией истребителей мы считаем, что самолет МиГ-35 идеально вписывается в те требования, которые индийская сторона предъявила, как по техническим характеристикам – это самолет поколения 4++, так и с точки зрения реализации приоритетного для Индии проекта Make in India с индустриальной и производственной кооперацией. Наши партнеры произвели на территории Индии уже более 200 самолетов Су-30МКИ и существующие мощности могут быть использованы для локализации производства самолетов МиГ-35. Это наше серьезное конкурентное преимущество".

"Мы также презентуем в рамках салона и нашу гражданскую технику – это и самолет Суперджет 100, видим большой интерес к самолету МС-21 – он обусловлен тем, что рынок авиационных услуг Индии один из самых быстрорастущих в мире. В ближайшие годы Индия может стать третьим по размерам покупателем самолетов в мире. Наш самолет МС-21 попадает в самую востребованную нишу на этом рынке – так что мы видим реальные перспективы по его продвижению", – подчеркнул Д.Мантуров.

Кроме того, по его словам, "появилась новая для наших отношений тематика беспилотных аппаратов. Сейчас мы включили ее в текущую повестку. Обсуждаем как разработку беспилотных систем с последующим производством и локализацией в Индии, так и содействие и сотрудничество с точки зрения разработки необходимой нормативной базы. У нас в этом смысле одна из самых продвинутых систем авиационных правил. Здесь нам есть что предложить коллегам, обменяться опытом".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".